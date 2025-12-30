El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, ocurrida en el sector Los Guandules, la madrugada del pasado día 26.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, el hecho ocurrió aproximadamente las 2:40 de la madrugada en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, del sector Los Guandules, Distrito Nacional.

La víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación del combustible de la avenida Padre Castellanos del Ensanche Luperón, Distrito Nacional, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, siempre de acuerdo con la acusación.

El proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona.

El Ministerio Público afirmó que levantó varios videos donde se puede observar al imputado, Mesa Arismendy, caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.

El órgano de la persecución también informó de que obtuvo, mediante entrega voluntaria, el arma de reglamento del imputado, con su cargador y cinco cápsulas.

Dicha arma fue analizada, "pudiéndose concluir que el casquillo levantado en la escena donde falleció Santos Pacheco corresponde en todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado Mesa Arismendy", afirmó el comunicado.

Posteriormente, un hijo del imputado entregó de manera voluntaria de su padre, en cuyo interior se ocuparon las vestimentas y calzados que vestía el militar al momento de cometer el hecho.

La audiencia para conocer la medida de coerción al militar, inicialmente programada para este martes, fue aplazada a solicitud de la defensa que requirió más tiempo para preparar los presupuestos de defensa.