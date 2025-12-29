La familia del mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, acusado de la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, aseguró este lunes que el militar disparó tras un intento de asalto por parte de compañeros de la joven.

La joven murió de un disparo en la cabeza, en un hecho ocurrido la madrugada del 26 de diciembre en el sector de Los Guandules, del Distrito Nacional.

En declaraciones a periodistas, César Augusto Mesa, hermano del militar narró que a éste le "intentaron arrebatar la pistola" y "reaccionó a la acción".

"Lamentablemente" Santos Pacheco "andaba con esos tipos, que son delincuentes declarados", de acuerdo con las declaraciones del hermano del militar.

Mesa Arismendy, de 48 años, fue arrestado el sábado por la Policía Nacional, institución que lo señala como el responsable de disparar contra la joven, que viajaba en una motocicleta.

El Ministerio Público informó que hoy lunes 29 presentará la solicitud de medidas de coerción contra Mesa Arismendy.

La Policía informó que el arresto fue realizado por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con la participación de representantes del Ministerio Público.