El mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), Diego Geraldo Mesa Arismendy, fue detenido por la Policía Nacional, que lo acusa de ser el presunto responsable de la muerte a tiros de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, ocurrida la madrugada del 26 de diciembre en el sector de Los Guandules, Distrito Nacional.

La Policía Nacional destacó en sus redes sociales que, en coordinación con el Ministerio Público, arrestó a Mesa Arismendy, en base a una exhaustiva labor de investigación desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Como parte del proceso, los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.

El mayor Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales establecidos y se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a los fines correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial, acotó la nota policial