La Policía Nacional destacó en sus redes sociales que, en coordinación con el Ministerio Público, arrestó a Mesa Arismendy, en base a una exhaustiva labor de investigación desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
Como parte del proceso, los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.
El mayor Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales establecidos y se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a los fines correspondientes.
Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial, acotó la nota policial
