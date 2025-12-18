El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como Capital Rupestre de República Dominicana, ubicada en la provincia San Cristóbal.

La iniciativa fue presentada por el senador Gustavo Lara Salazar y busca promover a nivel nacional e internacional el patrimonio cultural y arqueológico de este espacio protegido, localizado en la sección Borbón.

Las Cuevas del Pomier son consideradas uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes del Caribe, por concentrar evidencias de antiguos asentamientos humanos con más de mil años de antigüedad.

La reserva alberga un conjunto de pinturas rupestres, pictografías y petroglifos que constituyen una referencia clave para el estudio de las primeras manifestaciones culturales en las Antillas.

De acuerdo con el proyecto aprobado, el área posee una formación geológica poco frecuente a nivel mundial, con una extensión aproximada de cuatro kilómetros cuadrados.

El documento legislativo establece que la reserva alcanza una altitud de entre 160 y 350 metros sobre el nivel del mar, con cavidades que se extienden hasta 1,000 metros bajo su nivel.

La zona está compuesta por 55 cuevas, que contienen cerca de 6,000 pictografías y alrededor de 500 petroglifos.

Las representaciones incluyen aves, peces, reptiles y figuras humanas, atribuidas principalmente a los grupos taíno e igneri, habitantes de la isla al momento de la llegada de los españoles en 1492.

Durante la misma sesión legislativa, el Pleno del Senado aprobó otros proyectos y resoluciones relacionados con designaciones de infraestructuras, reconocimientos culturales, emisión de deuda pública, acuerdos internacionales y nombramientos diplomáticos, remitidos tanto por legisladores como por el Poder Ejecutivo.

Al cierre de los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la labor legislativa realizada durante el año 2025, al señalar la aprobación de códigos y leyes de alcance nacional, analizadas en las comisiones de la Cámara Alta.

