El Senado de la República aprobó de urgencia, en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, que introduce cambios a la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

La iniciativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, busca establecer un período de adecuación para que las personas jurídicas puedan prepararse y cumplir con las nuevas disposiciones legales.

El texto aprobado dispone que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigor 24 meses después del 5 de noviembre de 2026, es decir, el 5 de noviembre de 2028.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Barón Duluc, presentó un informe favorable al pleno y solicitó que la iniciativa fuera incluida en la orden del día de la sesión de este miércoles.

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Otros proyectos aprobados

Durante los trabajos legislativos, los senadores también aprobaron de urgencia el proyecto que modifica los artículos 4, 5, 12 y 14, y agrega el artículo 12.1 a la Ley núm. 339-22, sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial.

La propuesta, remitida por la Cámara de Diputados, tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios judiciales, agilizar los procedimientos y fortalecer la eficiencia, la transparencia y la seguridad en el acceso a la justicia.

La iniciativa contempla el uso de la firma digital o firma electrónica cualificada, los actos jurisdiccionales electrónicos, la digitalización de documentos y la celebración de audiencias virtuales.

No obstante, el artículo 14 establece que las audiencias, vistas y actuaciones jurisdiccionales virtuales o en entornos digitales podrán celebrarse en todas las materias, con excepción de la penal.

En segunda discusión, el pleno del Senado aprobó varias iniciativas, entre ellas el proyecto que designa con el nombre de Milton Ray Guevara el edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentado por el senador Pedro Manuel Catrain.

También fueron conocidos el proyecto que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas, propuesto por Santiago José Zorrilla, y la iniciativa sobre clasificación, régimen de autorización y modificación de categoría de las infraestructuras aeroportuarias, que modifica la Ley núm. 491-06 sobre Aviación Civil.

Asimismo, los legisladores aprobaron el proyecto que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste, presentado por Odalis Rafael Rodríguez.

En la misma sesión, sancionaron la iniciativa que declara Patrimonio Monumental de la Nación el monumento en honor a los Héroes de la Barranquita y establece el 3 de julio de cada año como Día del Decoro Nacional.

Mabí seibano, Patrimonio Cultural

Otra propuesta aprobada declara al mabí seibano Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana.

El pleno también dio luz verde a los proyectos que designan con el nombre de Vladimir Guerrero el estadio de béisbol de la sección Don Gregorio, municipio de Nizao, provincia Peravia, y con el de Nazario Ramos la pista de atletismo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En única discusión, el Senado sancionó varios acuerdos y convenios remitidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Acuerdo de Servicios Aéreos entre República Dominicana y Paraguay, así como el suscrito con la República Checa.

También aprobó el acuerdo internacional sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De igual manera, fueron sancionados el Acuerdo de Enmienda al Convenio Internacional del Azúcar y el Convenio de Cooperación Policial Reforzada contra la Delincuencia Organizada.

En cuanto a las resoluciones, los legisladores solicitaron al presidente Luis Abinader disponer la remodelación del cuartel de la Policía Nacional en Carbonera, municipio de Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, y la construcción de un nuevo destacamento en el sector Villa Olímpica, en San Pedro de Macorís.

Además, aprobaron una iniciativa para solicitar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que gestione la instalación de repetidores de señal en la autopista del Nordeste Juan Pablo II.

Finalmente, sancionaron una resolución que solicita la implementación urgente de un plan nacional de conectividad y cobertura en carreteras y comunidades rurales del país.

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