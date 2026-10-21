El Ministerio Público solicitó 30 años de prisión contra Yokeiry Coronado De La Cruz y Jeider Montero Medina por la muerte de una niña de siete años, sobrina de Coronado De La Cruz, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

La acusación sostiene que la menor sufrió maltrato reiterado mientras estaba bajo el cuidado de ambos imputados. Los hechos, según el expediente, ocurrieron entre julio y agosto de 2025 y dieron lugar a un proceso judicial ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

¿Qué ocurrió antes de la muerte de la niña?

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la menor Smailin Morla Coronado, mientras que Montero Medina, pese a tener conocimiento de la situación, no la denunció.

El órgano acusador sostiene que ambos tenían el deber de garantizar la protección de la niña, que permanecía bajo su cuidado.

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¿Qué pasó el día de la muerte?

El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado De La Cruz solicitó la presencia de familiares en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, en Los Guandules, porque la niña presentaba convulsiones.

Al llegar a la vivienda, Alejandrina Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la menor se encontraba inconsciente.

Posteriormente, una médica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento. Según el Ministerio Público, el acta de levantamiento de cadáver número 0100959 relacionó la muerte con un cuadro de maltrato reiterado.

El órgano acusador también indicó que la versión ofrecida por Coronado De La Cruz sobre las circunstancias de la muerte no coincidía con los hallazgos forenses. Tras esa discrepancia, fue arrestada. Montero Medina fue detenido posteriormente por agentes de la Policía Nacional, debido a su vinculación con el deber de cuidado y protección de la menor, según la acusación.

¿De qué acusa el Ministerio Público a la pareja?

La acusación incluye homicidio, tortura y barbarie, y maltrato infantil. La fiscal litigante Yelianny Polanco afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso sustentan la responsabilidad penal de ambos imputados.

Polanco señaló como agravantes la alevosía, la vulnerabilidad de la víctima y el vínculo entre los acusados y la niña. Según expuso, Montero Medina tuvo dominio funcional en los hechos, mientras que Coronado De La Cruz tuvo una participación que, de acuerdo con la representante del Ministerio Público, quedó admitida durante el proceso.

El expediente incluye presuntas violaciones a los artículos 295, 304, 303 y 303-4, numerales 1, 2, 3 y 4, del Código Penal dominicano, así como al artículo 331 del mismo código y al artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

¿Qué pena solicita la Fiscalía?

El Ministerio Público pidió 30 años de prisión para cada uno de los imputados. La solicitud corresponde a la pena que procura obtener la acusación y no constituye una condena.

La decisión sobre la responsabilidad penal de Coronado De La Cruz y Montero Medina corresponde al tribunal, que deberá valorar las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más