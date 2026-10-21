Cosette Bonnelly de Maldonado, periodista y directora ejecutiva del periódico El Nuevo Diario, falleció este miércoles en un centro médico de Santo Domingo, tras presentar quebrantos de salud.
Bonnelly era esposa de Persio Maldonado, director de ese medio de comunicación, y fue la creadora del portal digital de El Nuevo Diario.
Hasta el momento, la información fue confirmada por el medio, a través de su cuenta de Instagram.
Sin embargo, la publicación no precisa detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Compartir esta nota