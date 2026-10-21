Encuesta Acento: votantes cuestiona la transparencia en la selección de jueces de la Suprema Corte

La pregunta de Acento sobre la transparencia en la selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) generó opiniones divididas entre los participantes de sus plataformas digitales. Los resultados muestran diferencias en la percepción de los usuarios sobre las garantías del proceso de elección de los magistrados.

Acento preguntó a sus lectores: ¿Considera que el proceso de selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia garantiza suficiente transparencia?

En Acento.com.do, el 50.79 % de los participantes no estuvo de acuerdo, mientras que el 41.27 % sí, según los resultados publicados en el portal.

Aunque la diferencia entre ambas respuestas no fue muy amplia, más participantes expresaron dudas sobre la transparencia del procedimiento que quienes consideraron que ofrece garantías suficientes.

En X también hubo más respuestas negativas

En X, la encuesta cerró con 9 votos. El 55.6 % de los participantes respondió "no" a la pregunta sobre la transparencia del proceso, frente al 44.4 % que contestó "sí".

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La publicación estuvo acompañada de la etiqueta #OpinaEnAcento, utilizada por este medio para conocer la percepción de los ciudadanos sobre temas de interés público.

En Instagram, la mayoría respondió que sí

En Instagram, los resultados fueron diferentes. En una encuesta publicada en el perfil de la cuenta de Acento, el 67 % de los participantes respondió que sí considera transparente el proceso de selección de jueces, mientras que el 33 % contestó que no.

La consulta registraba 9 respuestas y todavía tenía dos días para finalizar al momento de la captura, por lo que los porcentajes eran provisionales.

Sin embargo, en los comentarios de la publicación también surgieron cuestionamientos sobre el procedimiento.

Uno de los usuarios, identificado como @bayoanpoupolanco, afirmó que el proceso de selección de jueces no ha sido transparente históricamente y mencionó etapas anteriores de la elección de magistrados. Su comentario planteó dudas sobre los mecanismos de designación y la influencia de los actores políticos.

El proceso de selección también genera comentarios en Facebook

En Facebook, la conversación se relacionó con la publicación de Acento sobre el aplazamiento de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), prevista para el miércoles 21 de octubre, en la que se deliberaría sobre la elección de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Según la información publicada por Acento, la reunión fue pospuesta debido a compromisos ineludibles en la agenda del presidente Luis Abinader, quien también encabeza el CNM. La sesión sería reprogramada para completar las seis plazas vacantes de la Suprema Corte.

El aplazamiento se produjo mientras continúa el proceso para elegir a los magistrados que ocuparán esas posiciones.

La transparencia en la elección de jueces

El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.

La transparencia de este proceso es importante para la confianza pública en el sistema judicial, ya que la selección de magistrados influye en la composición de uno de los principales tribunales del país.

Los resultados de la encuesta muestran que la percepción de los participantes varía según la plataforma. Aunque estas consultas recogen únicamente la opinión de los usuarios que decidieron participar y no constituyen estudios científicos, permiten conocer distintas percepciones de la audiencia digital sobre la selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia.

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