La Catedral Primada de América y la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, anunciaron sus calendarios de celebraciones para Semana Santa 2026, con misas, procesiones, confesiones, el Sermón de las Siete Palabras y la Vigilia Pascual.
La programación abarca del Domingo de Ramos (29 de marzo) al Domingo de Resurrección (5 de abril), con actos centrales el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril).
Catedral Primada de América (Ciudad Colonial): celebraciones principales
La directiva de la Catedral presentó el programa oficial como un espacio para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, en un ambiente de fe y esperanza.
- Domingo de Ramos (29 de marzo): misas 12:00 m. y 5:00 p. m.
- Jueves Santo (2 de abril): misa crismal 9:30 a. m.; misa de la Cena del Señor 5:00 p. m.
- Viernes Santo (3 de abril): Sermón de las Siete Palabras 1:00 p. m. y 3:00 p. m.; acción litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor 3:00 p. m.; concierto de Semana Santa 8:00 p. m.
- Sábado Santo (4 de abril): Vigilia Pascual 7:00 p. m.
- Domingo de Resurrección (5 de abril): misa 12:00 m.; bautizos 1:00 p. m.; misa 5:00 p. m.
Basílica de Higüey (La Altagracia): procesiones, vía crucis y vigilias
En Higüey, la agenda incluye caminata penitencial, celebraciones diarias con confesiones, y procesiones tradicionales que recorren varias calles de la ciudad.
Entre los puntos destacados figuran: la bendición de ramos en la parroquia San Dionisio con procesión hacia la Basílica; las procesiones de Jesús atado a la columna, Ecce Homo y Jesús Nazareno; además del Vía Crucis y el Santo Entierro el Viernes Santo.
Agenda por día (Semana Santa 2026)
Sábado de Pasión (28 de marzo) – Higüey
3:00 p. m. Caminata penitencial desde parroquia Santa Ana (Santana) hasta la Basílica; Eucaristía al concluir.
Domingo de Ramos (29 de marzo)
Catedral (SD): 12:00 m. y 5:00 p. m.
Basílica (Higüey): 6:30 a. m.; 8:30 a. m. bendición de ramos en San Dionisio + procesión a la Basílica; 12:00 m. y 5:30 p. m.
Lunes Santo (30 de marzo) – Higüey
8:30 a. m. Eucaristía; confesiones mañana/tarde.
6:00 p. m. misa en San Dionisio + procesión de Jesús atado a la columna.
Martes Santo (31 de marzo) – Higüey
8:30 a. m. Eucaristía; confesiones mañana/tarde.
11:00 a. m. Eucaristía.
6:00 p. m. misa en San Dionisio + procesión de Jesús Ecce Homo.
Miércoles Santo (1 de abril) – Higüey
8:30 a. m. Eucaristía; confesiones mañana/tarde.
11:00 a. m. Eucaristía.
6:00 p. m. misa en San Dionisio + procesión de Jesús Nazareno (Caballeros de Higüey).
Jueves Santo (2 de abril)
Catedral (SD): 9:30 a. m. misa crismal; 5:00 p. m. Cena del Señor.
Basílica (Higüey): 9:00 a. m. óleos y crisma; 7:00 p. m. Cena del Señor; 9:00 p. m. adoración; 12:00 a. m. procesión con jóvenes visitando parroquias.
Viernes Santo (3 de abril)
Catedral (SD): Siete Palabras 1:00 p. m. y 3:00 p. m.; Pasión y Muerte 3:00 p. m.; concierto 8:00 p. m.
Basílica (Higüey): 9:00 a. m. Vía Crucis; 1:00 p. m. Siete Palabras (en vivo); 3:00 p. m. Pasión; 4:45 p. m. procesiones (Dolorosa y San Juan); 5:00 p. m. Santo Entierro.
Sábado Santo (4 de abril)
Catedral (SD): Vigilia Pascual 7:00 p. m.
Basílica (Higüey): 8:30 a. m. Laudes; confesiones mañana; 10:00 p. m. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección (5 de abril)
Catedral (SD): 12:00 m. misa; 1:00 p. m. bautizos; 5:00 p. m. misa.
Basílica (Higüey): misas 8:00 a. m., 10:00 a. m., 12:00 m. y 5:30 p. m.
Compartir esta nota