El abogado y especialista en derecho internacional Pascal Peña advirtió que el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está teniendo efectos directos en la economía dominicana y podría provocar una transformación profunda del orden mundial.

Durante una entrevista en el programa “Mirada Femenina”, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, canal 38 de Claro TV y canal 39 de Altice, y es conducido por Indhira Suero y Elvira Lora, el jurista explicó que el escenario internacional atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas.

“El mundo está muy convulso. Esta guerra ya se está sintiendo a nivel global y en nuestro país con aumentos significativos en los precios del combustible”, afirmó.

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Peña señaló que el incremento en los precios de los combustibles responde, en gran medida, al cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 30 % del petróleo y el 20 % del gas natural del mundo.

Explicó que este bloqueo ha generado una presión inmediata en los mercados internacionales, afectando directamente a países dependientes de importaciones energéticas como la República Dominicana.

El experto indicó que, pese a los ataques, Irán ha logrado mantenerse firme, lo que ha obligado a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia y abrir la puerta a posibles negociaciones. Señaló que ya se han iniciado conversaciones entre las partes y que podría alcanzarse un acuerdo en las próximas semanas, impulsado por la necesidad de restablecer el flujo energético global.

Peña también abordó la influencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las decisiones del expresidente estadounidense Donald Trump, señalando que la alianza entre ambos países ha sido determinante en el desarrollo del conflicto.

Asimismo, advirtió que esta situación evidencia la debilidad de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que han mostrado poca capacidad de respuesta ante acciones unilaterales de potencias globales.

“Estamos viendo una reconfiguración del orden mundial”, sostuvo.

Sobre la posición del país, el jurista consideró que la postura dominicana ha sido estratégica, manteniendo un equilibrio entre la neutralidad y la alineación con su principal socio económico, Estados Unidos. Recordó que la economía dominicana está estrechamente vinculada a la estadounidense y que la crisis en Haití ha debilitado otro eje clave del comercio regional.

“República Dominicana debe actuar con prudencia, pero sin desconectarse de sus intereses estratégicos”, afirmó.

Finalmente, Peña concluyó que el conflicto actual marcará un punto de inflexión en la geopolítica global, con cambios en las alianzas internacionales y en el funcionamiento de organismos multilaterales.

“Las organizaciones internacionales tendrán que repensarse. El mundo que conocíamos está cambiando”, concluyó.

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