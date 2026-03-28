Semana Santa: entre la tradición, el descanso y la fe en República Dominicana

La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, es una de las celebraciones más significativas para los dominicanos, quienes la viven de diversas maneras entre la tradición religiosa, el descanso y el compartir familiar. Mientras algunos aprovechan los días para vacacionar en playas, ríos o viajar a distintos puntos del país, otros se concentran en la reflexión espiritual participando en actividades propias de la fe cristiana.

Domingo de Ramos

La conmemoración inicia con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, montado en un burro y recibido por una multitud que lo aclamaba con palmas y mantos. Este hecho marca el inicio de los acontecimientos que conducen a su pasión, muerte y resurrección, invitando a los creyentes a reflexionar sobre la firmeza de su fe.

En ese contexto, feligreses de distintas denominaciones cristianas participan en el Triduo Pascual, una serie de ceremonias litúrgicas que se desarrollan desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, considerado uno de los momentos más importantes del calendario cristiano.

Feligresía católica

En la iglesia El Buen Pastor, las actividades inician el Jueves Santo con la celebración de la Cena del Señor y la apertura del monumento, un espacio dedicado a la adoración eucarística. El Viernes Santo continúa con la clausura del monumento, seguida de la conmemoración de la Pasión del Señor y la realización del tradicional viacrucis.

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El Sábado Santo se celebra la solemne Vigilia Pascual, considerada el acto central de la fe cristiana, mientras que el Domingo de Resurrección marca la culminación del Triduo Pascual con la conmemoración de la resurrección de Jesucristo, llevando un mensaje de esperanza y renovación espiritual.

Iglesia Evangélica Metodista Libre

Por otro lado, la Iglesia Evangélica Metodista Libre, Inc. “El Edén” anunció la celebración de su servicio especial con motivo del Domingo de Ramos, pautado para el domingo 29 de marzo a las 9:00 de la mañana. Durante este encuentro, los fieles recordarán la entrada de Jesús a Jerusalén en un ambiente de alabanza y reflexión, inspirado en el versículo bíblico de Mateo 21:9: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”.

Las autoridades religiosas extendieron la invitación a toda la comunidad a participar en estas actividades, que buscan fortalecer la fe, promover la reflexión y fomentar la unión familiar durante esta importante fecha del calendario cristiano.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más