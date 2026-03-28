El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que el Gobierno tiene la capacidad para hacer sacrificios económicos, pero no así el pueblo dominicano, al tiempo que criticó el manejo de los recursos públicos y la política económica de la actual gestión.

Medina sostuvo que cuando a la población se le pide sacrificio, lo mínimo que merece es ver a las autoridades hacer lo mismo desde el Gobierno, y cuestionó lo que considera un uso ineficiente de los recursos del Estado.

El exmandatario también afirmó que el Gobierno está despilfarrando recursos y que existen fondos destinados a inversión pública que no se ejecutan, mientras la población enfrenta el alto costo de la vida, el aumento de los precios de los alimentos, la electricidad y otros servicios básicos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El también presidente del PLD señaló que la economía dominicana enfrenta dificultades que impactan directamente a la población, mientras el Gobierno mantiene niveles de gasto que, a su juicio, podrían reducirse si existiera voluntad de hacer ajustes desde el Estado.

Las declaraciones de Danilo Medina se producen en medio del debate político sobre la situación económica del país y el impacto del costo de la vida en la población dominicana, tema que ha generado críticas y cuestionamientos desde la oposición hacia la actual gestión gubernamental.

Medina insistió en que el Gobierno debe dar el ejemplo cuando se habla de sacrificios económicos, señalando que la población ha tenido que ajustarse durante los últimos años debido al aumento del costo de la vida.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más