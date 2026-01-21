Se desprenden plafones en hospital de San Francisco de Macorís; también pasó en San Cristóbal

Una parte del plafón del recién inaugurado Hospital Regional Ángel Gatón, en San Francisco de Macorís, se desprendió este martes en una de las zonas de mayor tránsito, próxima a la unidad de emergencias, generando preocupación entre pacientes, personal sanitario y la ciudadanía.

No se reportaron heridos, aunque el acceso a emergencias fue parcialmente restringido mientras se aseguraba el espacio afectado.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que, tras una supervisión realizada por el doctor Julio Landrón, se retiraron de inmediato los plafones dañados y se inició el reacondicionamiento integral de las áreas impactadas, como parte de las acciones correctivas para garantizar espacios seguros para usuarios y trabajadores.

La entidad explicó que estos trabajos de remozamiento se incluyen en la apertura escalonada de la segunda fase del centro de salud, afectado por filtraciones y daños causados por las lluvias.

Revisión técnica exhaustiva de la infraestructura

Ante este incidente, el Colegio Médico Dominicano (CMD) ha hecho un llamado urgente al SNS para que se realice una revisión técnica exhaustiva de la infraestructura hospitalaria en toda la red pública.

El presidente del gremio, doctor Luis A. Peña Núñez, destacó la peligrosidad de los desprendimientos de plafones en áreas cercanas a emergencias y enfatizó la necesidad de evaluar otros hospitales con diseños similares para prevenir tragedias y asegurar condiciones seguras en los espacios donde se brinda atención médica.

El CMD también subrayó que estas fallas estructurales representan un riesgo latente para el personal de salud y los pacientes, y solicitó la presentación de un plan de supervisión que proporcione tranquilidad a las comunidades usuarias del sistema público de salud.

Este suceso en San Francisco de Macorís se produce en un contexto donde la calidad y el mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias han sido objeto de debate, en especial tras la inauguración reciente de nuevas instalaciones y la presión por garantizar condiciones óptimas en los centros de atención en todo el país.

También en San Cristóbal

Una sección del techo del área de Emergencias del Hospital Juan Pablo Pina colapsó la mañana de este martes, lo que provocó la evacuación momentánea de pacientes y personal médico.

Según datos preliminares, el incidente no dejó personas heridas, aunque generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar al momento del hecho.

