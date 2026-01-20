Una sección del techo del área de Emergencias del Hospital Juan Pablo Pina colapsó la mañana de este martes, lo que provocó la evacuación momentánea de pacientes y personal médico.

Según datos preliminares, el incidente no dejó personas heridas, aunque generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar al momento del hecho.

El colapso ocurrió en una zona destinada a la atención inmediata de pacientes, lo que causó preocupación entre usuarios del centro de salud y residentes del entorno.

Se espera que las autoridades ofrezcan detalles en las próximas horas sobre las circunstancias de lo ocurrido.

