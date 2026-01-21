Falleció este miércoles 21 el abogado y profesor Juan Manuel Guerrero, quien participó de forma activa en la formación de generaciones de jueces y jueza y dejó una huella indeleble en la formación judicial del país.
La información fue compartida por la Escuela Nacional de la Judicatura.
Guerrero fue destacado exjuez presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y abogado del Poder Judicial dominicano, funciones que ejerció —según la institución— con rigor, dignidad y un inquebrantable sentido del deber.
La entidad académica resaltó que Juan Manuel Guerrero fue, desde siempre, un referente académico y humano. A lo largo de su trayectoria realizó aportes decisivos al crecimiento y fortalecimiento de jueces, juezas y servidores judiciales desde la Escuela Nacional de la Judicatura, dejando un legado perdurable en áreas fundamentales como el Derecho Laboral, el Derecho Administrativo y la Teoría General del Derecho, entre otras.
De acuerdo con la institución, su compromiso con la formación judicial, su entrañable vocación docente y su ética profesional contribuyeron de manera significativa al desarrollo de una judicatura más sólida, reflexiva y profundamente comprometida con los valores de la justicia.
Juan Manuel Guerrero
Es licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tambien maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); en Derecho Administrativo por la Universidad del País Vasco y de Salamanca (USAL); Posee Postgrado en Derecho Público por la Universidad San Pablo Ceu, Castilla la Mancha y Salamanca. Es profesor del Derecho Administrativo de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la PUCMM. Tambien es coordinador de la Maestría de Derecho Administrativo de la PUCMM. Fue Procurador Fiscal-Adjunto del Distrito Nacional; Ex juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Actualmente es Socio Fundador de la firma de abogados Fermín & Guerrero.
