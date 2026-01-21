Falleció este miércoles 21 el abogado y profesor Juan Manuel Guerrero, quien participó de forma activa en la formación de generaciones de jueces y jueza y dejó una huella indeleble en la formación judicial del país.

La información fue compartida por la Escuela Nacional de la Judicatura.

Guerrero fue destacado exjuez presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y abogado del Poder Judicial dominicano, funciones que ejerció —según la institución— con rigor, dignidad y un inquebrantable sentido del deber.

La entidad académica resaltó que Juan Manuel Guerrero fue, desde siempre, un referente académico y humano. A lo largo de su trayectoria realizó aportes decisivos al crecimiento y fortalecimiento de jueces, juezas y servidores judiciales desde la Escuela Nacional de la Judicatura, dejando un legado perdurable en áreas fundamentales como el Derecho Laboral, el Derecho Administrativo y la Teoría General del Derecho, entre otras.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con la institución, su compromiso con la formación judicial, su entrañable vocación docente y su ética profesional contribuyeron de manera significativa al desarrollo de una judicatura más sólida, reflexiva y profundamente comprometida con los valores de la justicia.

Juan Manuel Guerrero

Es licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tambien maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); en Derecho Administrativo por la Universidad del País Vasco y de Salamanca (USAL); Posee Postgrado en Derecho Público por la Universidad San Pablo Ceu, Castilla la Mancha y Salamanca. Es profesor del Derecho Administrativo de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la PUCMM. Tambien es coordinador de la Maestría de Derecho Administrativo de la PUCMM. Fue Procurador Fiscal-Adjunto del Distrito Nacional; Ex juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Actualmente es Socio Fundador de la firma de abogados Fermín & Guerrero.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más