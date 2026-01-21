La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) ha anunciado el inicio de la primera fase del proceso de evaluación durante esta semana, orientada a jóvenes bachilleres de sexo masculino interesados en postularse como aspirantes a conscriptos en dicha institución militar.

A través de un comunicado de prensa, la entidad militar informó a la ciudadanía que los días jueves 22 y viernes 23 de enero, a partir de las 07:30 a.m., se recibirán y evaluarán en la Base Aérea San Isidro a jóvenes bachilleres interesados en formar parte de esta reconocida institución castrense.

Asimismo, informó que el proceso de reclutamiento en la Base Aérea Puerto Plata dará inicio los días 27 y 28 del presente mes. Ambas convocatorias están destinadas, en esta ocasión, a jóvenes de sexo masculino.

El comunicado precisa que los postulantes deben tener entre 16 y 23 años al momento de la admisión, poseer una estatura mínima de 5 pies y 6 pulgadas, así como presentar la cédula de identidad y electoral o, en su defecto, una constancia que acredite el inicio del proceso correspondiente. Asimismo, se requiere la entrega de una copia del certificado de bachiller.

La institución determina que no serán admitidos candidatos que presenten tatuajes visibles o perforaciones en las orejas u otras partes del cuerpo. Además, es requisito que los postulantes no hayan pertenecido previamente a ninguna entidad militar o policial.

La FARD invita a los jóvenes que reúnan los requisitos establecidos a presentarse puntualmente en la fecha y lugar señalados, con interés en unirse a una institución dedicada al desarrollo, disciplina y formación del personal militar bajo la ley vigente.

El proceso de evaluación se efectuará en la Dirección de Formación, Desarrollo y Capacitación Militar (DIFODECAM), FARD, en la Base Aérea de San Isidro y en la Base Aérea Puerto Plata, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas núm. 139-13.