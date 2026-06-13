Santoral del 13 de junio | Santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El calendario litúrgico católico conmemora este 13 de junio a sacerdotes, doctores de la Iglesia, mártires, obispos, eremitas y beatos que dieron testimonio de su fe en distintos momentos de la historia. Entre las figuras más destacadas de la jornada se encuentra San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados del mundo católico, reconocido por su predicación, su vida franciscana y su profunda devoción cristiana. También figura San Fandila de Córdoba, mártir de la España medieval. Estas son las principales celebraciones del día.

Santos y beatos principales del 13 de junio

San Antonio de Padua

San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, hacia 1195, con el nombre de Fernando de Bulhões. Inició su vida religiosa como canónigo regular, pero más tarde ingresó a la Orden de los Hermanos Menores, atraído por el ideal franciscano de pobreza, predicación y servicio.

Fue un predicador de gran influencia en Italia y Francia, donde se distinguió por su defensa de la fe, su conocimiento de las Escrituras y su cercanía con los pobres. La tradición lo recuerda como un santo de profunda vida espiritual, capaz de combinar la acción apostólica con momentos de retiro y oración.

Murió el 13 de junio de 1231, cerca de Padua, a los 35 años. Fue canonizado en 1232 por el papa Gregorio IX, menos de un año después de su muerte, y declarado Doctor de la Iglesia en el siglo XX por el papa Pío XII. Es invocado popularmente como patrono de los objetos perdidos, de los pobres, de los viajeros y de quienes buscan ayuda en situaciones difíciles.

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San Fandila de Córdoba

San Fandila de Córdoba fue un sacerdote y monje cristiano que vivió en la España del siglo IX, durante el período de dominio musulmán en la península ibérica.

Desarrolló su vida religiosa en un contexto de fuertes tensiones entre comunidades cristianas y autoridades islámicas. Según la tradición, defendió públicamente su fe y fue condenado a muerte durante la persecución contra los cristianos mozárabes.

Murió mártir en Córdoba en el año 853, al ser ejecutado por mantenerse firme en su testimonio cristiano. Su figura es recordada como símbolo de fidelidad religiosa y valentía espiritual en tiempos de persecución.

Otros santos y beatos del 13 de junio

Santa Felícula de Roma. Mártir cristiana de los primeros siglos, venerada por su testimonio de fe en la ciudad de Roma. La tradición la sitúa en la vía Ardeatina, donde habría sufrido el martirio hacia el año 90.

Beato Aquíleo de Alejandría. Obispo de Alejandría, reconocido por su erudición, su vida cristiana y su fidelidad doctrinal. Falleció hacia el año 312.

San Trifilio de Nicosia. Obispo de Nicosia, en la isla de Chipre, recordado por su defensa de la fe de Nicea y por su labor como orador y comentarista bíblico. Murió hacia el año 370.

San Ceteo de Amiterno. También conocido como San Peregrino, fue obispo de Amiterno, en la región italiana de Abruzzo. Según la tradición, fue acusado injustamente durante la invasión lombarda y murió arrojado a un río hacia el año 600.

San Eulogio de Alejandría. Obispo de Alejandría, destacado por su doctrina y por su vínculo con el papa San Gregorio Magno, quien le dirigió varias cartas. Falleció hacia el año 607.

San Salmodio de Limoges. Eremita venerado en la región de Aquitania, en la actual Francia. Es recordado por su vida de oración, retiro y austeridad espiritual durante el siglo VII.

San Ragneberto de Lyon. Mártir de origen noble, perseguido por razones políticas y religiosas en la Galia. Fue desterrado y posteriormente asesinado hacia el año 680.

San Aventino de Larboust. Eremita y mártir venerado en los montes Pirineos. La tradición sostiene que murió durante el siglo VIII, víctima de la persecución atribuida a los sarracenos.

Beato Gerardo de Clairvaux. Monje cisterciense y hermano de San Bernardo de Claraval. Se distinguió por su vida espiritual, su prudencia y su servicio dentro de la comunidad monástica. Murió en 1138.

Santos Agustín Phan Viet Huy y Nicolás Bui Viet The. Mártires vietnamitas que, tras un momento de debilidad, reafirmaron públicamente su fe cristiana y fueron condenados durante el gobierno del emperador Minh Mang. Murieron en 1839.

Beata María Ana Biernacka. Madre de familia y mártir polaca. Durante la ocupación militar en la Segunda Guerra Mundial, se ofreció para morir en lugar de su nuera embarazada. Fue fusilada en 1943.

Santa Aquilina de Biblos. Virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo, venerada por su firmeza en la fe durante las persecuciones contra los cristianos. La tradición la presenta como una joven que prefirió el martirio antes que renunciar a su creencia.

San Fortunato y San Luciano. Mártires cristianos recordados en antiguas tradiciones del santoral por haber dado testimonio de su fe en África durante los primeros siglos de la Iglesia.

San Peregrino de Abruzzo. Obispo y mártir venerado en Italia, asociado en algunas tradiciones con San Ceteo de Amiterno, por su testimonio de fe y su muerte en medio de conflictos políticos y religiosos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más