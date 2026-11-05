El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo este jueves.

La dimisión llega tras el cierre de Ueno Bank en plena noche debido a una crisis de solvencia, lo que dejó a los clientes sin posibilidad de acceder a su dinero y desató un escándalo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

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