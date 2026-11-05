Lo esencial:

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, que afecta a millones de clientes y abrió un frente de inestabilidad política. La decisión se produce después de que los bloques de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al juicio político y confirmaran los votos necesarios para avanzar con la destitución

La intervención de Ueno bank desató una crisis financiera y política: el Banco Central ordenó la intervención y disolución de la entidad tras detectar que su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido. El banco tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y la medida provocó el cierre de sucursales y dificultades para acceder a las cuentas. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.