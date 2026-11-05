Lo esencial:
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, que afecta a millones de clientes y abrió un frente de inestabilidad política. La decisión se produce después de que los bloques de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al juicio político y confirmaran los votos necesarios para avanzar con la destitución
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La intervención de Ueno bank desató una crisis financiera y política: el Banco Central ordenó la intervención y disolución de la entidad tras detectar que su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido. El banco tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y la medida provocó el cierre de sucursales y dificultades para acceder a las cuentas.
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Peña quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos con la entidad: el presidente tuvo acciones en Ueno Holding, el conglomerado al que pertenecía el banco. Sin embargo, Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad y actualmente detenido, aseguró que Peña no tenía relación con Ueno bank.
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