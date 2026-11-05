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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.

La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.

Más información en breve.

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