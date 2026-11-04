Juan Pablo Pino / EPA Varios directivos de Ueno Bank fueron detenidos tras la intervención del banco.

El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención del banco digital Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, en una crisis que deja congelados fondos del Estado y los ahorros de millones de clientes particulares y jubilados

La decisión, anunciada en la madrugada de este martes, fue adoptada por unanimidad por la junta directiva del banco central y desencadenó de inmediato el cierre total de los servicios de la entidad.

Usuarios reportaron que no podían operar a través de cajeros automáticos ni de la banca en línea.

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"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en una conferencia de prensa.

Ueno es uno de los principales bancos del país y, según sus propias cifras, tiene 3 millones de clientes, lo que equivale a un 60% de la población adulta de Paraguay, y gestiona más de US$800 millones de dinero público, lo que incluye alrededor de US$380 millones invertidos por el fondo estatal de pensiones Paraguay, el Instituto de Previsión Social.

El Banco Central activó el proceso de resolución, por el que todos los activos y pasivos del banco quedan congelados hasta que se determine qué sucede con ellos y cómo y hastá dónde se cubren las obligaciones de la entidad.

El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, aseguró que "la institución informará de los mecanismos para la recuperación de los fondos por parte de los ahorristas cubiertos por la garantía" de depósitos.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre los ahorros hasta 228 millones de guaraníes por persona (unos US$38.200).

Los clientes que superen esa cantidad deberán esperar al balance definitivo que lleve la Superintendencia de Bancos.

Carvallo insistió en que la situación de Ueno Bank es "un hecho puntual y aislado" y aseguró que el sistema financiero paraguayo en general "se mantiene sólido y saludable".

Escándalo en el país

La noticia de la intervención supone la culminación de un escándalo que ha ensombrecido la gestión del presidente Santiago Peña desde que tomó posesión de su cargo en 2023.

Poco después de asumir, nombró como presidente del Banco Central de Paraguay a Carlos Carvallo, entonces jefe ejecutivo de Ueno Bank, lo que voces críticas denunciaron como un conflicto de intereses.

Aunque el Banco Central aseguró que Carvallo había evitado participar en las decisiones del supervisor sobre la entidad de cuya directiva formó parte, el propio Carvallo aseguró este martes que firmó su renuncia, pero que seguiría al frente del Banco Central hasta culminar el proceso de resolución de Ueno.

"Mi renuncia está firmada, más que nunca por la sencilla razón de que el banco central necesita tranquilidad para hacer su trabajo", señaló en una comparecencia de prensa.

Poco después de conocerse la noticia de la intervención del banco y la congelación de los activos de sus clientes, los medios paraguayos informaron de la detención de varios de sus directivos, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

Juan Pablo Pino / EPA El escándalo de Ueno Bank ensombrece la gestión del presidente Santiago Peña.

La intervención no tardó en tener repercusiones políticas.

Pedro Alliana, vicepresidente de Peña, anunció que pone "en pausa" su candidatura a la presidencia por el gobernante Partido Colorado por la necesidad de "arreglar la casa" tras lo ocurrido con Ueno Bank.

Ricardo Estigarribia, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal de oposición en Paraguay, anunció que su grupo impulsaría un juicio político contra Peña y Alliana en el Congreso.

"Lo que ocurrió es muy grave. Saquearon el país, saquearon la plata de los jubilados y esto no puede quedar así. No puede haber impunidad", manifestó Estigarribia, en declaraciones citadas por el diario ABC.

Cómo se llegó hasta aquí y qué pasa ahora

Carvallo informó que la decisión de intervenir el banco se produjo después de comprobar que su solvencia había caído por debajo del mínimo legal y después de que meses de investigación revelaran que se concedieron préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario de la entidad.

El BCP anunció que desplegará funcionarios para tomar el control de la entidad e impondrá sanciones a los responsables.

Pero el Banco Central no garantizó que todos los afectados vayan a poder recuperar todos sus activos depositados en el banco.

Liana Caballero, del directorio del Banco Central, dijo: "Del lado nacional tenemos que hacer el balance de exclusión de activos y pasivos para ver hasta dónde se podría cubrir cuando supere los 75 salarios mínimos", la cantidad que por ley garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos.

"El BCP va a desplegar toda su fuerza para que el proceso sea lo más rápido posible y la prioridad siempre van a ser los pequeños ahorristas", aseguró Carvallo.

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