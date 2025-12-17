La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este miércoles su "preocupación" ante la suspensión sin fecha anunciada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del proceso de designación de cinco jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La ROI se pronunció un día después de que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunciara ilegalidades e hiciera "un llamado enérgico, responsable y profundamente institucional" al CNM, a cargo del presidente Luis Abinader, para que se aboque "de manera inmediata" a la designación de los nuevos miembros de la SCJ.

Este retraso, mantiene en incertidumbre una decisión clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara ni un nuevo calendario público, dijo la ROI en una nota de prensa en la que subraya que esto es "un hecho sin precedentes.

La ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La ROI también aludió a la "circulación informal de listas con posibles personas a ser designadas", hecho que sostuvo "incrementa la percepción de opacidad y debilita la confianza ciudadana en un proceso que, por su naturaleza, debe regirse por la mayor transparencia, objetividad y apego a las normas constitucionales".

Remarcó que los procesos de selección y designación de jueces y juezas de las altas cortes no pueden desarrollarse en un clima de rumores ni decisiones diferidas indefinidamente.

En ese sentido, la Red subraya la obligación constitucional de respetar la cuota de jueces y juezas de carrera judicial en la integración de la Suprema Corte de Justicia.

"En el presente proceso, de los cinco puestos actualmente vacantes, al menos tres deben ser ocupados por personas provenientes de la carrera judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución, como una garantía de profesionalización, independencia y fortalecimiento institucional del Poder Judicial", apuntó la ROI.

Llamó al CNM a retomar este proceso "con la urgencia, transparencia y responsabilidad que amerita, informando oportunamente a la ciudadanía y asegurando que la designación de los jueces y juezas de la SCJ se realice en estricto apego a la Constitución y a los más altos estándares de idoneidad e institucionalidad".