Movilización ciudadana exige a la Procuraduría castigar a quienes desfalcaron en Senasa

Decenas de personas, junto a dirigentes de Opción Democrática y del Frente Amplio, se concentraron este miércoles 17 de diciembre frente a la Procuraduría General de la República para exigir sanciones penales contra todos los implicados en el presunto desfalco en Senasa, al considerar que se trata de un atentado contra la salud pública y el patrimonio estatal.

Durante la movilización, José Horacio afirmó que el Seguro Nacional de Salud garantiza la cobertura médica de la población y denunció que, mientras persisten listas de espera, falta de medicamentos y déficit hospitalario, recursos públicos habrían sido desviados por montos millonarios.

El dirigente sostuvo que la ciudadanía rechaza la normalización de la corrupción administrativa y advirtió que el país no puede resignarse a prácticas que afectan la dignidad social y el uso correcto de los fondos públicos.

Opción Democrática planteó que el caso responde a un patrón estructural, en el que recursos estatales terminan vinculados al financiamiento político, por lo que reclamó que esa posible conexión sea investigada.

José Horacio cuestionó además la presentación de expedientes incompletos y la existencia de acuerdos judiciales selectivos, al señalar que la exclusión de nombres mencionados en la acusación inicial del Ministerio Público genera percepciones de impunidad.

Virginia Antares advirtió que casos emblemáticos como Odebrecht, Tucanos, Pulpo y Medusa aún carecen de condenas definitivas, y afirmó que el expediente de Senasa no debe seguir el mismo curso.

La dirigente sostuvo que el presunto desfalco afectó directamente el derecho a la atención médica, al limitar servicios que el Estado está obligado a garantizar.

Antares vinculó el caso a debilidades en la ley electoral, y llamó a establecer límites de gasto, transparencia y fiscalización real del financiamiento de campañas para evitar la repetición de estos hechos.

En el acto también habló María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, quien afirmó que desde el surgimiento del escándalo su organización se mantiene en movilización permanente para exigir que ninguna persona involucrada en lo que definió como un crimen contra la salud quede sin sanción.

Cabrera expresó solidaridad con la iniciativa impulsada por Opción Democrática y llamó a la articulación de fuerzas políticas y sociales para romper de manera definitiva el manto de la impunidad en República Dominicana.