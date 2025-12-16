El empresario, Eduardo Read Estrella, vinculado al caso Senasa y cabeza del Grupo Read, fue trasladado el lunes 15 de diciembre a prisión domiciliaria, tras salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conforme a la medida de coerción impuesta por el tribunal.

La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, luego de que Read figurara entre los tres imputados que admitieron los hechos que se les atribuyen dentro del proceso judicial de la Operación Cobra.

Read Estrella realizó una entrega voluntaria de documentos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) el 27 de octubre de 2025, según consta en el punto 28 de la solicitud de medida de coerción del Caso Senasa.

En esa primera entrega, depositó una carpeta identificada como “Caso Senasa Facturas Grupo Read”, que contenía una relación de 139 facturas emitidas entre noviembre de 2020 y agosto de 2022 por varias empresas a favor de Khersun, S.R.L.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La documentación incluye 596 facturas de crédito fiscal, desde noviembre 2020 hasta agosto 2025 y un documento de respaldo identificado como número 191. Dentro de las facturas se encuentran al menos dos por RD$ 990,500.00 emitida por Hatom Prestadora de Servicios de Salud SRL a Farmacard SRL.

También entregó dos memorias USB, marca Kingston de 16 GB, que contienen en formato digital los documentos correspondientes a las entregas del 27 de octubre y 18 de noviembre de 2025.

Según el Ministerio Público, esta evidencia demuestra el funcionamiento integral y la magnitud financiera de un esquema de lavado de activos y simulación de operaciones para canalizar sobornos desde prestadoras de salud hacia el Grupo Read.

La acusación sostuvo que, entre 2020 y 2025, al menos diez empresas instrumentales emitieron facturas masivas para encubrir pagos ilícitos vinculados a contratos con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), período en el que las empresas del Grupo Read habrían recibido más de RD$ 7,110 millones en contratos y pagos, según el Ministerio Público.

El órgano acusador indicó que la documentación permite establecer la trazabilidad de los flujos de dinero, al cruzar las facturas con las transferencias recibidas desde Senasa y cuantificar los fondos públicos presuntamente desviados.

Segunda entrega

El 18 de noviembre de 2025, Read Estrella realizó una segunda entrega voluntaria, consistente en comunicaciones formales y documentos adicionales relacionados con la investigación penal en curso, según el punto 29 de la solicitud de medida de coerción.

Esta segunda remisión incluyó mas de 50 plantillas de empleados fijos, documentos generales y comprobantes de pago de las empresas Khersun, Farmacard, Deleste y Salud Bucal, así como registros de pagos hacia empresas señaladas como instrumentales.

Para el Ministerio Público, estos documentos completan el circuito probatorio del lavado de activos, al demostrar el retorno de los fondos y la conexión financiera entre las prestadoras de salud y el Grupo Read.

La acusación afirma que, mediante estas evidencias, se acredita la envergadura operativa real de las empresas involucradas y el uso de estructuras formalmente regulares para simular operaciones comerciales legítimas.

El proceso judicial contra Eduardo Read Estrella y los demás imputados continúa bajo la investigación del Ministerio Público, dentro del expediente de la Operación Cobra.