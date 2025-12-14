El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a tres imputados: Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes admitieron los hechos.
El resto de los acusados, incluyendo a Santiago Hazim, exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa) cumplirá prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
Además, el juez declaró el caso complejo, dada la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas presentadas.
El juez impuso este domingo 18 meses de prisión preventiva contra siete de los 10 imputados, incluyendo Santiago Hazim, principal acusado en la red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa) por un monto de RD$ 15,000 millones.
Compartir esta nota