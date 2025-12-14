Durante este domingo 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim.

La orden será cumplida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

El exdirector general de Senasa, Santiago Hazim, está señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una presunta red mafiosa que estafó a la aseguradora de salud estatal por RD$ 15,000 millones durante los últimos 5 años

