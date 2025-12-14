Durante este domingo 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim.

La orden será cumplida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

El exdirector general de Senasa, Santiago Hazim, está señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una presunta red mafiosa que estafó a la aseguradora de salud estatal por RD$ 15,000 millones durante los últimos 5 años

Este domingo, el Ministerio Público aseguró que, durante la audiencia de medida de coerción por presunta corrupción administrativa contra Santiago Hazim, no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuando se desempeñó como director. "La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense", afirmó el Ministerio Público en una nota. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

