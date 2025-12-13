La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se expresó sobre el caso Senasa a través de su red social X, con un mensaje acompañado de un video donde afirma que lo que ahí dice, es lo que ha pensado toda su carrera.
"Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal", escribió la procuradora.
En el video, Reynoso afirma: "usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado, entonces tenga salud para responder por ese crimen".
La Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales del Distrito Nacional aplazó para mañana domingo a las 6:00 de la tarde, su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los acusados de cometer una supuesta estafa de más de 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La defensa del principal imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, asegurara que su cliente padece de esclerósis múltiple, por lo que solicitó al tribunal consideraciones especiales, como el arresto domiciliario.
El Ministerio Público consideró la prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada para aplicar en el caso del exdirector del Senasa y otros acusados en el entramado de corrupción que se benefició de ese organismo, en perjuicio de una entidad que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, en especial a los de los estratos socioeconómicos más bajos de la población.
