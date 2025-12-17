A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este impuso una condena de 30 años de prisión a un hombre que prendió con gasolina a su expareja sentimental, en un suceso ocurrido en el sector Los Viajes de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

Juan Carlos Berroa Caraballo (Negrillin) cometió los hechos contra Ironelis Fabián de León, de 45 años de edad.

Durante el juicio, el órgano persecutor, representado por los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Evelyn Peña, demostró que el procesado violó las disposiciones establecidas en los artículos 295, 297, 298, 302, 303 y 303-4 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato, el acto de tortura y barbarie.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Henry Arias establece que la tarde del 1 de octubre de 2024, Berroa Caraballo se presentó a la vivienda de la víctima con un galón plástico en manos y sin mediar palabra roseo a la mujer con gasolina y le prendió fuego, emprendiendo inmediatamente la huida.

La agresión provocó a la mujer quemaduras de segundo grado de superficiales a profundas, que terminaron causándole la muerte.

Antes de fallecer, Fabián de León, quien estuvo hospitalizada por nueve días, logró identificar al hoy procesado como el responsable del ataque.

La sentencia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.

