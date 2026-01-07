El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que el país no ha modificado su postura frente a Venezuela y reiteró que el Gobierno no reconoce la legitimidad de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones celebradas en 2024.

Álvarez explicó que la decisión se sustenta en la falta de publicación de las actas electorales, pese a los reclamos de la comunidad internacional, así como en el hecho de que ningún observador internacional independiente avaló el proceso electoral.

“Nosotros no reconocimos la legitimidad de la proclama de las elecciones ocurridas en 2024. Nunca se publicaron las actas como fue solicitado en múltiples ocasiones”, sostuvo.

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que esta posición quedó evidenciada en la sesión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que participó el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, donde República Dominicana reiteró que no reconoce la proclamación de un presidente en funciones en Venezuela.

Álvarez aclaró que no existen representantes diplomáticos ni consulares dominicanos en Venezuela, una situación que se mantiene desde que el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático dominicano.

“Eso no ha variado. Las relaciones están en pausa en cuanto a representación oficial, pero no están rotas”, precisó.

El canciller subrayó que la ausencia de relaciones diplomáticas formales afecta directamente a los ciudadanos dominicanos residentes en Venezuela, quienes carecen de una sede consular para la tramitación de documentos.

También señaló que la falta de vuelos comerciales, suspendidos desde el 31 de julio del 2024, dificulta tanto el retorno de dominicanos al país como el desplazamiento de venezolanos.

Sobre un eventual respaldo a nuevas elecciones en Venezuela, Álvarez indicó que aún es prematuro fijar una posición, debido a la complejidad e incertidumbre del escenario político venezolano.

“Es muy temprano para formar un juicio sobre cuál es el mejor curso de acción. La situación es demasiado incierta y compleja”, afirmó.

El canciller enfatizó que, ante el contexto actual, la prioridad debe ser preservar la paz social, al considerar que “no hay otra alternativa” frente a la crisis que atraviesa la nación sudamericana.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más