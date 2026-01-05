Las fuerzas de Estados Unidos detuvieron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, CIlia Flores, en una operación militar en Caracas. Hoy, lunes, el presidente venezolano, comparecerá ante la justicia estadounidense, quienes lo acusan de delitos vinculados al narcoterrorismo y operaciones ilícitas.

Sin embargo, según el politólogo Bernardo Vega, todo indica que a Donald Trump “no le interesa realmente” el tema de la democracia al continuar negociando con el Gobierno de Venezuela, siempre y cuando se permita el acceso de las empresas petroleras venezolanas, activos que habían sido embargados hace tiempo.

Vega señala que, de concretarse estos acuerdos, podría reducirse la salida de droga desde Venezuela, Colombia e incluso México; sin embargo, advierte que el flujo del narcotráfico podría desplazarse hacia Haití.

“Paradójicamente, Haití es el país menos mencionado en estas discusiones, a pesar de ser el que más impacta directamente a la República Dominicana”, agregó durante su comentario en Noticias SIN.

A su juicio, si no se produce una acción concreta, Haití podría convertirse en una ruta aún más activa para el narcotráfico y, al mismo tiempo, sostiene que “Trump no muestra interés en asumir el tema haitiano”.

En febrero de 2026 vence el Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a unos 350,000 haitianos. A estos nacionales se les podría ofrecer alrededor de US$ 1,000 para que regresen voluntariamente a Haití, “lo que incrementaría la presión migratoria hacia República Dominicana”.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más