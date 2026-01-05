RFI. Paul Nehru Tennassee, usted es profesor adjunto en la University of the District of Columbia y director de Washington Immersion LLC. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para explotar sus gigantescas reservas de crudo. Hay un sector republicano muy interesado en el petróleo y Trump es, ante todo, un hombre de negocios. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones?

No hay ninguna duda sobre el interés de Trump. Él mismo lo ha dicho públicamente y con total claridad. Trump suele decir lo que piensa, y en este caso fue muy directo: Estados Unidos está en Venezuela para sacar el petróleo. El problema es que la industria petrolera venezolana se ha deteriorado enormemente. En mi opinión, haría falta al menos uno o dos años para reconstruirla.

RFI. ¿Ese proceso de reconstrucción podría financiarlo el propio gobierno de Estados Unidos?

Normalmente, el gobierno de Estados Unidos no aporta ese dinero. Son las compañías petroleras las que deben hacerlo. Hay que recordar que Exxon fue una de las empresas desplazadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Mucho dependerá, entonces, del tipo de inversión que Exxon y otras compañías estén dispuestas a realizar en Venezuela.

RFI. ¿Hay actualmente empresas estadounidenses operando en el país?

Sí, hay al menos una compañía estadounidense que tiene un acuerdo para extraer petróleo. Pero hay una condición importante: el dinero no debe ir al gobierno de Maduro, sino destinarse al pago de las deudas que el Estado venezolano mantiene con esa empresa. Venezuela hoy no tiene recursos propios.

RFI. ¿Qué impacto tiene la deuda externa en este escenario?

Es un factor clave. Con todo lo que ha ocurrido en el último año, la deuda con China es enorme. Eso complica aún más cualquier intento de reactivación del sector. Por eso la pregunta central sigue siendo la misma: ¿quién va a poner el dinero?

RFI. ¿Podría intervenir la Tesorería de Estados Unidos, como ocurrió en otros casos de la región?

Esa es una posibilidad, como sucedió en su momento con Argentina. Pero la duda es si el gobierno estadounidense estaría dispuesto a hacerlo bajo el compromiso de que, una vez que el petróleo vuelva a explotarse y la industria esté reconstituida, Venezuela pague esa inversión en el futuro. Esa es la gran incógnita que todavía no tiene respuesta.

