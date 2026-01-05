En total fallecieron 32 combatientes cubanos durante los bombardeos y la incursión estadounidense del sábado que terminó con la captura y exfiltración de Nicolás Maduro, según anunció el Gobierno de la isla. Se trataba de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, que cumplían misiones en Venezuela en virtud de un acuerdo con La Habana, fuerte aliado de Caracas.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", rezaba el comunicado gubernamental, leído en la televisión nacional.

El anuncio supone una rara admisión pública por parte de La Habana de que sus agentes se encuentran en el país caribeño, donde era conocida la presencia de miles de cubanos, principalmente profesores y médicos, pero no había sido tan clara sobre la existencia de funcionarios de inteligencia o seguridad en Venezuela.

Leer tambiénJon Lee Anderson: “En lo inmediato, lo que se puede esperar es una movida contra Cuba”

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según diversos medios, los fallecidos formaban parte principalmente del Batallón de Seguridad Presidencial de Maduro. Numerosos analistas han apuntado de hecho en el pasado que el cuerpo de seguridad personal más cercano al mandatario venezolano estaba formado esencialmente por militares cubanos, algo que nunca fue confirmado oficialmente.

Las autoridades cubanas decretaron dos días de duelo nacional desde este lunes y anunciaron que organizarán homenajes "para rendirles el merecido tributo".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más