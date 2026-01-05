En total fallecieron 32 combatientes cubanos durante los bombardeos y la incursión estadounidense del sábado que terminó con la captura y exfiltración de Nicolás Maduro, según anunció el Gobierno de la isla. Se trataba de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, que cumplían misiones en Venezuela en virtud de un acuerdo con La Habana, fuerte aliado de Caracas.
"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", rezaba el comunicado gubernamental, leído en la televisión nacional.
El anuncio supone una rara admisión pública por parte de La Habana de que sus agentes se encuentran en el país caribeño, donde era conocida la presencia de miles de cubanos, principalmente profesores y médicos, pero no había sido tan clara sobre la existencia de funcionarios de inteligencia o seguridad en Venezuela.
Según diversos medios, los fallecidos formaban parte principalmente del Batallón de Seguridad Presidencial de Maduro. Numerosos analistas han apuntado de hecho en el pasado que el cuerpo de seguridad personal más cercano al mandatario venezolano estaba formado esencialmente por militares cubanos, algo que nunca fue confirmado oficialmente.
Las autoridades cubanas decretaron dos días de duelo nacional desde este lunes y anunciaron que organizarán homenajes "para rendirles el merecido tributo".
