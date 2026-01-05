Un día después de condenar la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, la cancillería francesa volvió a pronunciarse sobre la situación en Venezuela y dejó en claro su postura política frente al fin del gobierno chavista.

"El pueblo venezolano solo puede alegrarse del fin de la dictadura Maduro", había afirmado el sábado el presidente Emmanuel Macron. En la misma línea, este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pascal Confavreux, reafirmó que Francia no lamenta la caída del mandatario venezolano.

"Nicolás Maduro había perdido su legitimidad popular. No había reconocido las elecciones de julio de 2024, había practicado encarcelamientos políticos y recortado una buena parte de las libertades fundamentales de los venezolanos. […] No lo vamos a lamentar", declaró Confavreux ante la prensa.

No obstante, el portavoz del Quai d’Orsay subrayó que Francia sí "lamenta" que el derecho internacional "no haya sido respetado" por uno de los "miembros eminentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", en alusión a Estados Unidos. "Esto tendrá graves consecuencias para el futuro. […] Nos preparamos para la llegada de un mundo regido por la ley del más fuerte, pero no nos resignamos a ello", advirtió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Confavreux señaló además que el foco ahora debe ponerse en el futuro político del país. "Tomamos nota de lo que está ocurriendo y hay que prever la transición. ¿Cómo puede ser pacífica? Sobre todo, hay que devolver la palabra a los venezolanos", afirmó.

En Venezuela "pisotearon libertades fundamentales"

El sábado, tras la acción militar de Washington que culminó con la captura de Maduro, Macron sostuvo que el mandatario venezolano "atentó gravemente contra la dignidad de su propio pueblo" al "confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales". En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado francés reclamó una "transición pacífica" y "respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".

Macron exigió además que ese proceso esté liderado "lo antes posible" por el candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia.

Horas antes, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había condenado la captura de Maduro al considerar que la operación estadounidense "contraviene" el derecho internacional. "No se puede imponer desde fuera ninguna solución política duradera", afirmó.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más