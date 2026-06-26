El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Elías Atallah Lajam, informó que la República Dominicana ampliará su misión de asistencia humanitaria en Venezuela con el envío de un equipo de 40 profesionales altamente capacitados para colaborar en las labores de respuesta tras los recientes sismos que afectaron al país sudamericano.
Atallah expresó la solidaridad del pueblo dominicano con Venezuela y señaló que, por disposición del presidente de la República, el país fue el primero en enviar una misión de apoyo.
"Nos unimos al hermano pueblo de Venezuela, que hoy vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Pedimos a Dios que muchas vidas puedan ser salvadas y que las labores de rescate sean exitosas", manifestó el funcionario.
Explicó que un primer avión con un equipo de reconocimiento y rescate partió el jueves hacia Venezuela, mientras que este viernes saldrá otro grupo compuesto por 21 rescatistas.
Asimismo, anunció que el Gobierno prepara el envío de un Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 (EMT1), conformado por 40 profesionales especializados en la atención de desastres naturales.
El contingente estará integrado por médicos, psicólogos, especialistas en agua y saneamiento y otros expertos en gestión de emergencias, quienes permanecerán entre dos y tres semanas brindando asistencia a las comunidades afectadas.
El ministro hizo un llamado a la población dominicana a mantener sus oraciones por el pueblo venezolano y a respaldar las iniciativas de ayuda humanitaria.
"Siempre ellos estuvieron por nosotros; hoy nosotros estamos aquí por ustedes. Dios los bendiga y los cuide. Venezuela, República Dominicana", concluyó.
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