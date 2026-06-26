Han pasado más de 24 horas desde que un doble terremoto impactara Venezuela y separara familias. Las cifras oficiales confirman 235 personas muertas y al menos 157 desaparecidas. Pero en el país varios grupos han comenzado a generar sus propias bases de datos de personas en paradero desconocido.

Una base de datos colaborativa de la Red de Periodistas Venezolanas acumula 505 nombres de personas desaparecidas. Otra plataforma llamada Desaparecidos Terremoto ha recibido más de 49 mil registros, aunque con nombres duplicados y a la espera de depuración.

No hay un registro único, pero sí desesperación de familiares que con o sin ayuda estatal buscan a los suyos tanto en Caracas como en La Guaira, población costera vecina a capital y donde está el aeropuerto más importante del país.

Leer también"Suelos no consolidados y temblores consecutivos": experto explica a RFI las causas de la catástrofe en Venezuela

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Karina Blanco y Marianela Cremi esperan el reencuentro en dos puntos distintos de la capital.

“A estas alturas me imagino que ya debe estar muerta, pero tengo todavía la esperanza de que la pueda encontrar. Estoy con un equipo de chicos tratando de ayudarme”, cuenta a RFI Karina.

"Mi hermano se llama Juan Diego Cremi y su novia se llama Sabrina Bolognesi. Ellos están en el edificio Petunia. Yo tengo mucha fe de que mi hermano está vivo y de que pronto lo voy a ver”, espera Marianela.

José Francisco anda de hospital en hospital, y Juan Jiménez se enteró que un sobrino fue llevado a un centro de salud de madrugada, a donde espera verlo.

“Tenemos ocho familiares que no los conseguimos. No sé si están tapados o tapiados, pero en los hospitales no los conseguimos. Tenemos fe en Dios”, dice Francisco a RFI. “Al hijo de una sobrina mía lo rescataron ayer en los escombros de Catia La Mar. Supuestamente hay tres muertos: la mamá, el papá y una sobrina”, cuenta Juan.

Rescatistas en camino

Con AFP

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

La presidenta dijo que habló con el coordinador de la ONU en el país y que ya hay "rescatistas especializados" en camino para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos". Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares de los cuales, 100 estarán destinados a apoyar un fondo humanitario de la ONU para el país y el resto para oenegés que ya trabajan en Venezuela.

Leer tambiénFrancia anuncia envío de 85 socorristas franceses a Venezuela tras los potentes terremotos

El Comando Sur estadounidense anunció en X este jueves el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de socorristas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que enviará un hospital de campaña, 36 bomberos y técnicos de rescate.

La Cancillería de ese país, en tanto, anunció la muerte de dos brasileños durante los terremotos.

España, Alemania, Italia, Francia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron ayuda.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más