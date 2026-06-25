El doble terremoto que ha golpeado Venezuela este miércoles es el movimiento telúrico más importante que se haya producido en el país desde 1900. Al menos diez edificios colapsaron en Caracas, y unos veinte más en el estado costero de La Guaira, las dos zonas más afectadas. Un sinfín de residencias resultaron agrietadas y están en riesgo de caer. El aeropuerto de Maiquetía sigue cerrado, luego de que parte del techo también se derrumbara a causa del sismo.

Nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, describió un panorama marcado por la desesperación de cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos:

"Los equipos no cuentan necesariamente con el material adecuado para trabajar en este tipo de desastres", señaló.

En el municipio Chacao, en el este de Caracas, las operaciones de rescate han logrado avanzar un poco más gracias al despliegue de maquinaria, incluso pesada. En esa zona, las autoridades reportan 23 personas rescatadas con vida y 11 fallecidos, una cifra que estaría incluida en el balance oficial de 170 heridos y 64 muertos anunciado por la presidenta encargada.

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Sin embargo, la situación más crítica se vive en el estado costero de La Guaira. Allí, más de veinte edificios colapsaron y, en numerosos puntos, los equipos de rescate aún no han podido llegar. Han pasado entre 12 y 18 horas del sismo.

"En algunos de esos lugares todavía se escuchan voces de personas atrapadas bajo los escombros, pero no han podido ser rescatadas por falta de maquinaria para remover los restos de las estructuras", relató Amaya.

Sin gas ni electricidad

Mientras tanto, la vida cotidiana permanece profundamente alterada. El corresponsal describe un ambiente dominado por la incertidumbre y la búsqueda desesperada de familiares.

"Mucha gente está tratando de verificar cómo quedaron sus viviendas o de encontrar a sus seres queridos, especialmente en zonas como La Guaira, donde persisten los cortes de electricidad y de telefonía, lo que hace prácticamente imposible establecer contacto", explicó.

Ante la falta de comunicaciones, las personas hacen largas filas para desplazarse hasta las zonas afectadas y buscar personalmente a sus familiares, sin saber aún si se encuentran con vida.

La emergencia también afecta los servicios básicos. El suministro de gas por tubería fue suspendido desde la noche del miércoles, por lo que solo quienes disponen de bombonas de gas pueden cocinar. El transporte público funciona de manera muy limitada, aunque algunas unidades privadas comienzan lentamente a reanudar el servicio en Caracas.

En medio de la emergencia, la prioridad de muchos venezolanos es abastecerse de gasolina y alimentos, mientras intentan proteger a sus familias. El doble terremoto ha dejado a cientos de personas sin hogar, obligándolas a buscar refugio mientras continúan las operaciones de rescate.

No se ha habilitado refugios coordinados por el gobierno venezolano.

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