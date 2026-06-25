Francia enviará 85 socorristas a Venezuela, donde dos potentes terremotos casi consecutivos dejaron decenas de muertos, anunció este jueves el presidente Emmanuel Macron, tras hablar con su par venezolana, Delcy Rodríguez.

Macron expresó a Rodríguez durante una conversación "la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano" y su disposición, "junto a sus socios europeos", a prestar ayuda, escribió en la red social X.

"Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato", agregó el presidente francés.

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El vocero de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, indicó en rueda de prensa que los rescatistas estaban listos para partir este jueves. La embajada de Francia en Caracas también resultó dañada por el sismo, apuntó Confavreux, precisando que no tienen conocimiento de víctimas francesas.

Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de que estos dos potentes terremotos causaran el miércoles al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.

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