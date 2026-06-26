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Mientras sigue aumentando la cifra de víctimas mortales tras los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, no cabe duda de que este desastre natural supone un golpe devastador para un país ya sumido en la incertidumbre.

Hace menos de seis meses que Nicolás Maduro, el líder izquierdista que gobernaba el país desde 2013, fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una incursión al amanecer en su residencia presidencial de Caracas y trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

Desde entonces, Venezuela ha estado gobernada por Delcy Rodríguez —aliada de Maduro y exvicepresidenta—, para gran disgusto de los partidarios de la oposición, quienes esperaban que la administración Trump pusiera al frente a la líder opositora María Corina Machado.

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La respuesta de Rodríguez ante el terremoto ha puesto de manifiesto algunos de los aspectos que han cambiado —y los que no— desde la incursión de enero, así como los numerosos desafíos que enfrenta la maltrecha infraestructura del país.

Federico PARRA/AFP via Getty Images La magnitud de los daños se ha hecho cada vez más evidente

Rodríguez se dirigió a la nación a través del canal estatal de televisión VTV más de dos horas después de los sismos.

Hasta ese momento, la información oficial había sido muy escasa, sin duda debido a que las vías de comunicación con algunas de las zonas más afectadas estaban interrumpidas.

Pero esto también es consecuencia de las restricciones impuestas a los medios independientes bajo el gobierno de Maduro, las cuales han provocado el cierre de cientos de emisoras de radio —principalmente locales— y sitios de noticias que, en el pasado, habrían sido clave para ofrecer información actualizada a nivel local.

Rodríguez estuvo acompañada por su hermano Jorge —quien, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, le tomó juramento como presidenta interina pocos días después de la captura de Maduro— y por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, otro firme aliado de Maduro.

A diferencia de lo que hacía con frecuencia en los meses previos a la intervención militar estadounidense, Cabello no vestía uniforme militar. Permaneció en silencio junto a Rodríguez, al igual que el hermano de esta.

Rodríguez se mostró visiblemente conmocionada durante su discurso, en el que pidió «ante todo» unidad al pueblo venezolano, profundamente dividido desde hace más de una década entre quienes apoyaban a Maduro (y a su predecesor y mentor, Hugo Chávez) y quienes se oponían a él.

Asimismo, declaró el estado de emergencia y encargó al general Juan Ernesto Sulbarán, comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, liderar la respuesta ante la emergencia.

Durante el más de cuarto de siglo que Chávez y Maduro estuvieron en el poder, altos oficiales militares ocuparon cargos clave en el gobierno.

Muchos ministerios han estado durante años en manos de generales; según los analistas, una de las razones del deterioro de la infraestructura venezolana es la falta de experiencia técnica de los responsables.

Bajo la atenta mirada de la administración Trump, Rodríguez sustituyó recientemente al general que dirigía el Ministerio de Vivienda por un arquitecto civil, y al general que encabezaba el Ministerio de Electricidad por un ingeniero eléctrico.

Sin embargo, años de escasez —agravada por las sanciones de Estados Unidos— y de mala gestión, han provocado el deterioro de gran parte de la vivienda social, en particular.

La escasez de cemento, por ejemplo —provocada por el colapso de la industria cementera estatal tras su nacionalización bajo el mandato de Chávez—, ha impedido a menudo realizar reparaciones muy necesarias en edificios y viviendas, haciéndolos más propensos a derrumbarse.

Edilzon Gamez/Getty Images Los servicios de emergencia llevan mucho tiempo sufriendo falta de financiación.

El poder y la influencia de las fuerzas armadas durante las últimas dos décadas también han significado que su equipamiento a menudo ha tenido prioridad sobre el suministro de herramientas y vehículos modernos a las unidades de protección civil.

Consciente de estas deficiencias, Rodríguez expresó su gratitud a los gobiernos extranjeros que han ofrecido su ayuda.

Entre ellos, mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su gobierno, quienes, según dijo, han estado "en contacto constante con todas nuestras autoridades ofreciendo apoyo y solidaridad".

También mencionó haber hablado con los presidentes de la República Dominicana y El Salvador, y agradeció al presidente de Chile; todos ellos dirigen gobiernos de derecha.

Si bien las ofertas de ayuda no son sorprendentes tras un terremoto tan devastador, el hecho de que Rodríguez las acepte representa una clara ruptura con las políticas de Maduro, quien solo aceptaba ayuda de aliados ideológicos.

"La solidaridad entre nuestros pueblos es una fuente invaluable de fortaleza en momentos como estos", afirmó.

Para todos los venezolanos que despertaron ante escenas de devastación, y en particular para los familiares de quienes quedaron sepultados bajo los escombros, esta apertura a permitir la entrada de ayuda crucial les brindará un rayo de esperanza en un momento de angustia e incertidumbre.

BBC

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