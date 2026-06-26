- Un fuerte terremoto doble sacudió Venezuela: el primero fue de magnitud 7,2 y el segundo, ocurrido 39 segundos después, de 7,5.
- Es el más fuerte que ha azotado al país desde 1900.
- Hay al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, informó este jueves el ministro de Salud venezolano.
- Autoridades y vecinos intentan rescatar personas de entre los escombros pidiendo auxilio.
- La destrucción es extensa tanto en Caracas como en otras ciudades de la costa central del país. La Guaira es la zona más afectada.
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- También puedes seguir la cobertura en inglés de BBC News sobre la situación en Venezuela.
Buscan sobrevivientes a contrarreloj tras el potente terremoto doble que dejó al menos 235 muertos y 4.300 heridos en Venezuela
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