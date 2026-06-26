Getty Images Equipos de rescate de El Salvador antes de volar a Venezuela este jueves.

Diferentes países y organismos internacionales manifestaron su solidaridad y ofrecieron asistencia humanitaria a Venezuela después de que dos poderosos terremotos sacudieron el país este miércoles.

La cifra de muertos y heridos ha ido aumentando con el paso de las horas, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país.

El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), Jorge Moreira da Silva, declaró que los informes muestran "una pérdida considerable de vidas humanas, numerosos heridos y graves daños en viviendas e infraestructuras vitales" tanto en Caracas como en otras zonas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades en Venezuela movilizaron a cientos de equipos de emergencia para buscar sobrevivientes, al tiempo que llamaron a los médicos y enfermeros para que se presenten a trabajar y atiendan a los heridos.

Pero con la frágil infraestructura del país —incluidos los sistemas de salud, electricidad y comunicaciones que se han visto rezagados durante años debido a la crisis política y económica—, Venezuela enfrenta enormes obstáculos para atender la respuesta de emergencia.

El viernes comenzaron a llegar a Venezuela los equipos de rescate internacionales para ayudar en la búsqueda de supervivientes.

Getty Images La tarea crítica inicial de búsqueda de sobrevivientes la están llevando a cabo entre rescatistas y voluntarios.

Estados Unidos

El Comando Sur de EE. UU. (Southcom), que supervisa las actividades de las fuerzas estadounidenses en América del Sur, informó que el mayor general Kevin Jarrard llegó a Caracas para coordinar el apoyo del Departamento de Defensa a las labores de socorro.

En una publicación en redes sociales, el comando indicó que contribuirá a "facilitar el traslado rápido y vital de personal de respuesta, equipos y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas".

Informó que para ello se desplegará en la zona el USS Fort Lauderdale, un buque de transporte anfibio, y el USS Billings, un buque de combate diseñado para operar en aguas poco profundas cerca de la costa.

El gobierno de Estados Unidos fue uno de los primeros que expresó su solidaridad con Venezuela cuando se conoció la noticia de los terremotos.

"Di instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche.

Posteriormente, el jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa que la respuesta de Estados Unidos a los terremotos en Venezuela será "grande, rápida y eficaz".

Agregó que EE.UU. ya había desplegado equipos de búsqueda y rescate de Virginia y Los Ángeles, y agregó que Venezuela "necesitará mucha ayuda para buscar entre los edificios derrumbados".

SOUTHCOM Se informó que el mayor general Kevin Jarrard llegó a Caracas para coordinar el apoyo del Departamento de Defensa de EE.UU. a las labores de socorro

AFP vía Getty Images 71 hombres y 6 perros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles partieron con destino a Venezuela.

Rubio afirma que la respuesta de EE.UU. será "contundente y rápida" The British Broadcasting Corporation

México

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la llegada, el jueves en la noche, del personal de rescate e insumos provenientes de México.

"¡Bienvenido México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos", dijo Rodríguez en su canal de Telegram.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Venezuela y dijo que había dado instrucciones para la preparación de la ayuda para Venezuela.

Asimismo se informó que el grupo de rescatistas mexicanos especializados en labores de búsquedas en edificaciones colapsados, quienes son conocidos como "los topos", llegaron a Venezuela.

La televisora estatal venezolana precisó que 473 rescatistas se suman a las tareas de rescate, junto con nueve perros adiestrados que estarán al servicio de los más afectados.

AFP vía Getty Images Rescatistas y personal médico mexicanos viajaron a Venezuela a atender la tragedia.

Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, escribió en X el jueves: "Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto".

"Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", indicó Kast, cuyo país ha sufrido también escenarios catastróficos por terremotos.

Se informó que 30 rescatistas y 6 toneladas de carga despegaron en la tarde del jueves con destino a Venezuela.

Reuters

Getty Images Un equipo del cuerpo de Bomberos de Chile preparándose para viajar a Venezuela.

El Salvador

La presidenta Delcy Rodríguez también dio la bienvenida a un contingente de 188 especialistas en salvamento procedentes de El Salvador con un cargamento de insumos humanitarios para incorporarse de forma inmediata a los despliegues de emergencia, informó la cadena estatal venezolana.

El jueves, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en su cuenta de X: "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles", y aseguró que rescatistas y paramédicos "están listos" para partir hacia Caracas.

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó.

"300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas", agregó el presidente.

Ecuador

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, se solidarizó con Venezuela y anunció el envío de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", publicó en X.

Fuerza Aérea Ecuatoriana La fuerza aérea de Ecuador dispuso un avión para transportar al personal de rescates.

España

En la tarde del jueves, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió en X: "Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

"España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano", agregó.

Y concluyó: "El gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela".

En la madrugada del viernes (hora española), el gobierno de España anunció que ya estaba en camino a Venezuela un avión con agentes y perros de rescate.

El Ministerio de Defensa español informó que eran 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias junto a 8 perros especializados quienes se dirigían a Caracas.

Ministerio de Defensa de España "Estos binomios de guía y perros están altamente especializados en la búsqueda, localización y rescate de personas", señaló el ministerio de Defensa español.

Reuters La destrucción en aeropuertos como el Simón Bolívar dificulta la llegada de ayuda internacional.

Otros países

Desde Suiza llegaron el viernes 80 rescatistas y 18 toneladas de suministros, según la cadena estatal de televisión de Venezuela, con un equipo que incluye ocho perros de búsqueda.

Suiza fue "uno de los primeros" países en ofrecer una respuesta de emergencia tras los terremotos.

Pero también Alemania se sumó a los mensajes de solidaridad y ayuda.

El canciller alemán, Friedrich Merz, escribió el jueves en X: "La noticia del terrible terremoto en Venezuela nos ha dejado profundamente entristecidos. Alemania está junto a Venezuela y brindará asistencia".

Y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ofreció enviar seis aviones de transporte A400M que, dijo, podrían utilizarse para transportar por vía aérea personal y suministros a Venezuela, así como para facilitar vuelos de transporte dentro del país.

Países Bajos indicó que destinará 2 millones de euros (US$2.280.000) para enviar un equipo de rescate a Venezuela.

Otros países, incluidos Francia, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Rusia, China e India también expresaron su solidaridad con Venezuela y afirmaron que están dispuestos a ayudar.

EPA/Shutterstock 80 rescatistas y 18 toneladas de suministros de Suiza llegaron a Venezuela el viernes.

Cruz Roja

La Cruz Roja afirmó que aún no se conoce el "impacto humano total" de los terremotos en Venezuela y añadió que su filial en el país está "operativa y respondiendo".

En un comunicado, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que las "necesidades previstas más urgentes" son las labores de búsqueda y rescate, así como el alojamiento de emergencia y la atención sanitaria.

La FICR agregó que el acceso a agua potable y saneamiento, junto con artículos básicos para el hogar, serán probablemente prioridades en los próximos días.

ONU

Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, informó que se estaba preparando un equipo de respuesta rápida para apoyar al personal que la organización ya tiene desplegado en Venezuela.

Asimismo, advirtió que el desastre "corre el riesgo de agravar las vulnerabilidades existentes".

Fletcher recordó que ocho millones de personas en el país ya necesitaban ayuda humanitaria antes de los sismos e instó a realizar un "esfuerzo colectivo masivo" para respaldar la respuesta liderada por el gobierno.

Getty Images

Fondo Monetario

Por su parte, Delcy Rodríguez anunció el jueves el establecimiento de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis que azota al país.

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de US$200 millones con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas", anunció Rodríguez en el canal estatal venezolano de televisión.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más