República Dominicana encaminada hacia una población más envejecida y con menos nacimientos

La República Dominicana atraviesa una nueva fase de transición demográfica caracterizada por una caída sostenida de la fecundidad, un aumento de la esperanza de vida y un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, de acuerdo con las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los datos, elaborados con apoyo técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), anticipan cambios estructurales que podrían transformar las demandas sociales, económicas y fiscales del país durante las próximas décadas.

Menos hijos por mujer y una fecundidad por debajo del reemplazo

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la disminución de la tasa global de fecundidad.

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Mientras en 1950 las dominicanas tenían en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 la cifra se reduce a 1.97 hijos por mujer, situándose por debajo del nivel de reemplazo generacional, estimado en torno a 2.1 hijos por mujer.

Las proyecciones indican que este indicador continuará descendiendo hasta estabilizarse cerca de 1.70 hijos por mujer hacia mediados y finales del siglo.

La fecundidad adolescente también muestra una tendencia a la baja. Según las estimaciones, representará el 14 % de los nacimientos en 2026, disminuirá a 12 % en 2050 y alcanzará el 7 % en 2100. Aunque los datos reflejan avances, el fenómeno continúa siendo considerado un desafío para las políticas públicas.

Cambios en los patrones reproductivos

El estudio señala además una modificación gradual en la edad de la maternidad. La edad media de fecundidad, que en 1950 era de 28.53 años, se sitúa en 26.45 años para 2026 y se proyecta ligeramente por encima de los 26 años durante el resto del siglo.

Los especialistas vinculan estas transformaciones a cambios sociales, económicos, educativos y culturales experimentados por la sociedad dominicana durante las últimas décadas.

La esperanza de vida sigue aumentando

Otro de los principales cambios observados es el incremento de la esperanza de vida al nacer.

En 1950, una persona nacida en República Dominicana podía esperar vivir en promedio 44 años. Para 2026, la cifra alcanza los 75.7 años y las proyecciones prevén que llegue a 91.5 años en 2100.

Las mujeres continúan mostrando una mayor longevidad que los hombres. Para 2026, la esperanza de vida femenina se estima en 79.1 años, frente a 72.4 años para los hombres.

El informe también identifica una sobremortalidad masculina persistente en todas las edades, particularmente alrededor de los 20 años, cuando la mortalidad de los hombres llega a triplicar la de las mujeres.

Un país cada vez más envejecido

La combinación de menos nacimientos y una mayor supervivencia está modificando la estructura por edades de la población.

La edad promedio de los dominicanos pasó de 21.6 años en 1950 a 32.9 años en 2026. Las proyecciones la sitúan en 40.3 años para 2050 y en 51.6 años para el año 2100.

El índice de envejecimiento, que compara la población de 60 años y más con los menores de 15 años, superará el umbral considerado de envejecimiento alto hacia 2031.

Más adultos mayores que niños

Las proyecciones apuntan a una transformación inédita para el país.

La población infantil, actualmente equivalente a una cuarta parte de los habitantes, disminuirá progresivamente, mientras que la proporción de personas de 65 años o más prácticamente se duplicará entre 2025 y 2050.

De mantenerse estas tendencias, hacia mediados del siglo la República Dominicana tendrá por primera vez más adultos mayores que niños y adolescentes, una situación que obligará a replantear las políticas de salud, pensiones, cuidados y protección social.

La población seguirá creciendo, pero a menor ritmo

Aunque el envejecimiento avanzará con fuerza, la población dominicana continuará creciendo durante varias décadas.

Las estimaciones indican que el país alcanzará unos 10.8 millones de habitantes en 2026 y cerca de 12.3 millones en 2050. El máximo poblacional se registraría alrededor de la década de 2070.

Posteriormente comenzaría un descenso gradual hasta situarse en poco más de 11.9 millones de habitantes hacia finales del siglo.

Este cambio responde a una desaceleración sostenida del crecimiento demográfico, impulsada por la reducción de los nacimientos y el aumento progresivo de las defunciones.

La ventana demográfica aún permanece abierta

El estudio concluye que la República Dominicana todavía atraviesa una etapa conocida como "ventana de oportunidad demográfica", período en el que la proporción de personas en edad de trabajar supera ampliamente a la población dependiente.

Actualmente existen 51.7 personas dependientes por cada 100 personas en edad laboral, la relación más favorable observada en la historia reciente del país.

Sin embargo, las proyecciones indican que esta ventaja comenzará a reducirse conforme avance el envejecimiento poblacional, proceso que podría intensificarse después de 2065.

Especialistas consideran que aprovechar esta etapa requerirá políticas orientadas a elevar la productividad, fortalecer los sistemas de protección social y anticipar las nuevas demandas derivadas de una sociedad cada vez más longeva.

Un desafío para las políticas públicas

Las nuevas proyecciones incorporan datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, estadísticas vitales, encuestas especializadas y registros administrativos.

Los resultados plantean desafíos para áreas como salud, educación, empleo, seguridad social, vivienda y cuidados de larga duración, en un contexto en el que la población adulta mayor ganará cada vez más peso dentro de la estructura demográfica nacional.

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