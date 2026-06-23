El cantante y compositor José Bello, conocido popularmente como “El Magnate de la Salsa”, falleció este lunes en Jacksonville, Florida, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este martes.

En los últimos meses, el artista había enfrentado complicaciones de salud que habían limitado sus actividades públicas.

José Manuel Bello Suazo desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en la música tropical. Aunque nació en Santo Domingo, gran parte de su carrera artística estuvo vinculada a Colombia, especialmente a la ciudad de Cali, donde construyó una sólida base de seguidores y se consolidó como una de las voces más reconocidas de la salsa romántica.

Su nombre quedó asociado a temas como La palabra amigo, considerada una de las canciones más emblemáticas de su repertorio y una de las composiciones que le permitió alcanzar notoriedad internacional.

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A lo largo de su carrera grabó varias producciones discográficas y compartió escenarios con figuras de la talla de Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Oscar de León, El Gran Combo y Tito Nieves, entre otros exponentes de la música caribeña.

La muerte de Bello ocurre en un momento particularmente difícil para la música dominicana, que en los últimos meses también ha despedido a reconocidas figuras del merengue y la salsa. Su partida deja un vacío entre los seguidores de la música tropical y reabre el debate sobre el reconocimiento que reciben en vida muchos artistas cuya influencia trasciende generaciones y fronteras.

La familia informó que las honras fúnebres se realizarán en Cali, ciudad donde residió durante gran parte de su vida artística y donde cosechó algunos de sus mayores éxitos. Mientras tanto, colegas, músicos y admiradores han comenzado a expresar mensajes de condolencias en redes sociales para despedir a una de las voces más representativas de la salsa dominicana.

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