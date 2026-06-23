Ministerio propone que medios incluyan líneas de ayuda en noticias sobre violencia de género

El Ministerio de la Mujer planteó que los medios de comunicación incorporen de forma sistemática información sobre líneas de ayuda y servicios de atención en las noticias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y feminicidios.

Ello, al considerar que esta práctica podría facilitar el acceso de las víctimas a mecanismos de protección y asistencia.

La entidad gubernamental sostuvo que la función de los medios no se limita a informar sobre hechos de violencia, sino que también puede contribuir a la prevención mediante la difusión de información práctica para mujeres, familias y personas cercanas a víctimas que necesiten orientación o apoyo institucional.

Según explicó, la recomendación consiste en que las noticias, reportajes, entrevistas y otros contenidos periodísticos relacionados con violencia de género incluyan referencias visibles a los principales canales de atención habilitados por las autoridades.

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Entre los servicios mencionados figuran la Línea *212 del Ministerio de la Mujer, que ofrece orientación psicológica, apoyo legal y acompañamiento; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para situaciones de riesgo inmediato.

También la Línea Vida *211, gestionada por el Ministerio Público para denuncias y orientación en casos de violencia.

El papel de los medios en la prevención

Debate sobre la responsabilidad social de la cobertura

La petición reabre una discusión frecuente sobre el papel de los medios de comunicación frente a fenómenos sociales de alto impacto, como la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Especialistas en comunicación y organismos internacionales han señalado en distintas ocasiones que la cobertura periodística puede influir tanto en la sensibilización pública como en el acceso de las víctimas a servicios de protección, especialmente cuando se ofrecen datos concretos sobre rutas de denuncia y asistencia.

En ese contexto, el Ministerio de la Mujer considera que la inclusión permanente de información de contacto en las publicaciones podría convertirse en una herramienta para acercar los servicios estatales a personas que desconocen las opciones disponibles para solicitar ayuda.

Persistencia de la violencia de género

La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en República Dominicana. Cada día se registran denuncias por violencia intrafamiliar y de género, incluidos los feminicidios, lo que ocupa espacio privilegiado en la cobertura de los medios.

El ministerio de la Mujer insistió en que la respuesta a esta flagelo requiere la participación de diversos sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, debido a su capacidad para amplificar mensajes de prevención y orientar a potenciales víctimas hacia los mecanismos de protección existentes.imas.

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