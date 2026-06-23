Policía Nacional rota cuatro directores regionales para fortalecer seguridad ciudadana

La Policía Nacional dispuso la rotación de cuatro oficiales generales que dirigían distintas dependencias regionales, como parte de las acciones orientadas a fortalecer las estrategias de prevención, optimizar los servicios policiales y reforzar la seguridad ciudadana.

Los cambios estratégicos abarcan las direcciones regionales de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís, informó la institución.

Nuevas designaciones regionales

Entre las designaciones figura el general Julio César Acosta Félix, quien asumirá la Dirección Regional Nordeste, con sede en San Francisco de Macorís, en sustitución del general Leonicio Natera Melenciano.

A su vez, el general Natera Melenciano fue designado director de la Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís, en sustitución del general Frank de los Santos Encarnación.

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El general De los Santos Encarnación asumirá la Dirección Regional María Trinidad Sánchez, en sustitución del general Francisco Ortega Brito.

En tanto, el general Ortega Brito fue designado director de la Regional Norte, con sede en Puerto Plata, cargo que desempeñaba el general Acosta Félix antes de su traslado a la región Nordeste.

Fortalecimiento institucional

La Policía Nacional explicó que estas rotaciones responden a medidas de fortalecimiento institucional impulsadas para dinamizar la gestión operativa, potenciar las labores preventivas y continuar elevando los niveles de seguridad y convivencia pacífica en beneficio de la ciudadanía.

La institución reafirmó su compromiso de mantener una gestión eficiente y cercana a la población, en consonancia con el proceso de transformación y modernización que desarrolla.

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