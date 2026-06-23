Habilitan a 216 nuevas cuidadoras para atender adultos mayores en el Gran Santo Domingo

Un total de 216 personas concluyeron su proceso de formación y obtuvieron la habilitación para ofrecer servicios de cuidado domiciliario a adultos mayores en situación de dependencia en el Gran Santo Domingo, como parte de las acciones que desarrollan el programa Supérate y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) dentro de la Política Nacional de Cuidados.

Más personal capacitado para una población que envejece

La nueva promoción corresponde a la cuarta cohorte de cuidadoras y cuidadores formados para brindar atención en hogares a personas adultas mayores que requieren apoyo permanente o parcial para realizar actividades cotidianas.

De acuerdo con los datos presentados durante el acto de graduación, realizado este lunes en Santo Domingo, las personas participantes completaron un programa de capacitación teórica y prácticas supervisadas, requisito indispensable para obtener la acreditación oficial emitida por Conape.

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Las autoridades informaron que el país acumula 3486 personas capacitadas en labores de cuidado, de las cuales 2908 se han especializado en la atención de adultos mayores, una cifra que refleja el crecimiento de un sector que comienza a consolidarse como fuente de empleo y como respuesta a las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional.

Un desafío social y demográfico

El fortalecimiento de los servicios de cuidado ocurre en un contexto en el que la población dominicana experimenta cambios demográficos asociados al aumento de la esperanza de vida y a una mayor proporción de personas envejecientes.

La disponibilidad de personal capacitado busca responder a la creciente demanda de atención domiciliaria para adultos mayores en situación de dependencia, una realidad que también impacta a miles de familias que asumen labores de cuidado sin apoyo especializado.

Las instituciones involucradas sostienen que la expansión de estos programas forma parte de los esfuerzos para construir un sistema nacional de cuidados que permita distribuir responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

La Política Nacional de Cuidados como eje de la estrategia

Durante la actividad, representantes de Supérate y Conape destacaron que la formación de cuidadoras constituye una de las principales líneas de acción de la Política Nacional de Cuidados impulsada por el Estado dominicano.

La estrategia denominada Comunidades de Cuidados ha sido desarrollada en territorios priorizados del Gran Santo Domingo y la provincia de Azua, donde se han promovido servicios de atención y programas de fortalecimiento institucional vinculados al cuidado de personas dependientes.

Inserción laboral y protección social

Además de atender una necesidad social creciente, las autoridades consideran que la profesionalización del trabajo de cuidados puede contribuir a generar oportunidades de empleo formal, especialmente para mujeres, quienes históricamente han asumido estas tareas de manera no remunerada o en condiciones precarias.

El proceso de capacitación también busca establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de servicios domiciliarios dirigidos a personas adultas mayores.

Participación institucional

La ceremonia se realizó en el salón Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y contó con la presencia de representantes de diversas instituciones públicas y organismos de cooperación, entre ellos el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y el Ministerio de Educación.

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