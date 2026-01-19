La Diócesis de San Pedro de Macorís y la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia anuncian la Eucaristía de Solemne Dedicación del Santuario María de la Altagracia, ubicado en Hoyoncito, Hato Mayor.

El acto litúrgico tendrá lugar el martes 20 de enero de 2026, a las 10:00 A.M. La elección de esta fecha responde a una intención espiritual, al celebrarse en la víspera de la festividad nacional de Nuestra Señora de la Altagracia.

La eucaristía será presidida por Santiago Rodríguez Rodríguez, Obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís. Le acompañará como concelebrante José Grullón Estrella, presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

La edificación de este santuario es el fruto de la generosa colaboración de Rafael Bisonó, su esposa, Carmencita de Bisonó, y su familia, quienes donaron la estructura en honor a la Virgen.

De igual modo las obras complementarias fueron posible gracias a los fondos recaudados a través de diversas actividades realizadas en el marco del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia a través de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia y la Asociación Damas de la Altagracia.

Con la apertura de este santuario, la Iglesia busca fortalecer la ruta de la fe en la región Este, proveyendo un espacio de peregrinación digno que resalte el valor histórico de Hoyoncito dentro de la tradición mariana nacional.

