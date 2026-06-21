¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 21 de junio: hechos y conmemoraciones de esta fecha

Cada 21 de junio, el calendario internacional registra conmemoraciones de alcance global y hechos históricos que han influido en la vida política, cultural, religiosa, científica y social de diferentes sociedades. Las efemérides del 21 de junio incluyen celebraciones promovidas por organismos internacionales, jornadas culturales y acontecimientos relevantes ocurridos tanto en el mundo como en la República Dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional del Yoga

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 y observado por primera vez en 2015.

La fecha busca promover los beneficios del yoga para la salud física, mental y emocional, así como su valor como práctica orientada al equilibrio, la disciplina y el bienestar integral. La jornada resalta la importancia de adoptar hábitos saludables y de reconocer esta tradición como una herramienta de armonía personal y colectiva.

Día Internacional de la Celebración del Solsticio

El 21 de junio también se conmemora el Día Internacional de la Celebración del Solsticio, una fecha reconocida por las Naciones Unidas para destacar la importancia cultural, espiritual y astronómica de los solsticios en distintas civilizaciones.

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El solsticio marca uno de los momentos más significativos del calendario solar: en el hemisferio norte está asociado al inicio del verano, mientras que en el hemisferio sur se vincula con el comienzo del invierno. A lo largo de la historia, numerosas culturas han celebrado esta fecha mediante rituales, festivales y expresiones comunitarias.

Día Mundial de la Hidrografía

Cada 21 de junio se observa el Día Mundial de la Hidrografía, promovido por la Organización Hidrográfica Internacional.

La fecha busca resaltar la importancia de la hidrografía para el conocimiento de mares, océanos, ríos y vías navegables. Esta disciplina resulta fundamental para la seguridad marítima, la protección ambiental, el comercio, la planificación costera y el desarrollo sostenible de las actividades vinculadas al agua.

Otras efemérides internacionales del 21 de junio

217 a. C.: El general cartaginés Aníbal derrota al ejército romano en la batalla del Lago Trasimeno, uno de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Púnica.

1377: Muere el rey Eduardo III de Inglaterra, monarca que gobernó durante 50 años y tuvo un papel decisivo en el fortalecimiento político y militar de Inglaterra durante la Edad Media.

1788: Nuevo Hampshire ratifica la Constitución de Estados Unidos, convirtiéndose en el noveno estado en aprobarla y permitiendo que el texto constitucional entrara en vigor.

1791: El rey Luis XVI de Francia y la reina María Antonieta son detenidos en Varennes tras intentar huir de París durante la Revolución francesa.

1813: Tiene lugar la batalla de Vitoria, en la que las tropas aliadas dirigidas por el duque de Wellington derrotan al ejército napoleónico, debilitando el dominio francés en España.

1893: Se inaugura en Chicago la primera gran rueda de la fortuna, conocida como Ferris Wheel, durante la Exposición Mundial Colombina.

1905: Nace en París el filósofo, escritor y dramaturgo Jean-Paul Sartre, una de las figuras centrales del existencialismo del siglo XX.

1945: Termina la resistencia organizada japonesa en Okinawa, una de las batallas más sangrientas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

1948: Columbia Records presenta el disco de larga duración, conocido como LP, formato que transformó la industria musical y la manera de escuchar álbumes.

1963: El cardenal italiano Giovanni Battista Montini es elegido papa y adopta el nombre de Pablo VI.

1964: Los activistas Michael Schwerner, James Chaney y Andrew Goodman, voluntarios del Mississippi Freedom Summer, son asesinados por miembros del Ku Klux Klan en Estados Unidos.

1970: Brasil gana la Copa Mundial de Fútbol de México 1970 tras vencer a Italia en la final, obteniendo su tercer título mundial.

1982: Nace el príncipe Guillermo de Gales, hijo del entonces príncipe Carlos y de la princesa Diana.

1982: John Hinckley Jr. es declarado no culpable por razón de trastorno mental en el caso del intento de asesinato del presidente estadounidense Ronald Reagan.

1990: Un terremoto de magnitud aproximada 7.4 sacude el norte de Irán, causando decenas de miles de fallecidos y graves daños materiales.

2004: La nave SpaceShipOne realiza el primer vuelo espacial tripulado financiado con capital privado, un hito para la exploración espacial comercial.

2009: Groenlandia obtiene un mayor grado de autogobierno dentro del Reino de Dinamarca, ampliando sus competencias políticas y administrativas.

2025: Estados Unidos anuncia ataques contra instalaciones nucleares de Irán, incluyendo objetivos en Fordow, Natanz e Isfahán, en medio de una escalada militar en Medio Oriente.

Efemérides dominicanas del 21 de junio

1517: El Gobierno de la isla de Santo Domingo informa a la Metrópoli sobre la decadencia de la colonia, atribuida a la alta mortandad de los indígenas y a las constantes migraciones de españoles hacia nuevas tierras descubiertas.

1886: Muere en Santo Domingo el almirante Juan Bautista Cambiaso, fundador de la Marina de Guerra Dominicana.

1890: El Estado dominicano reconoce como Instituto Universitario al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.

1919: Nace en Santiago Salvador Estrella Sadhalá, uno de los participantes en la conjura que culminó con el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961.

1922: Es constituida la Asociación Independiente de Jóvenes Dominicanos, organización que rechazó las negociaciones que concluyeron con el Acuerdo Hughes-Peynado, firmado para propiciar la desocupación militar estadounidense del territorio dominicano.

1931: Mediante la Ley 173, la Procuraduría General de la República reasume funciones relacionadas con los asuntos de justicia que estaban atribuidos a la Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes.

1946: La Compañía de Jesús asume la dirección del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, designando como rector al reverendo padre Luis González Posada.

1955: La Secretaría de Estado de Interior y Policía prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones de los feligreses de la congregación Testigos de Jehová, ilegalizando sus manifestaciones y actividades.

1962: El movimiento patriótico y apartidista Unión Cívica Nacional solicita su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, con miras a participar en las elecciones generales de ese año.

1989: El pelotero dominicano Sammy Sosa, jugando con los Vigilantes de Texas, conecta su primer jonrón en las Grandes Ligas frente al lanzador Roger Clemens en el Fenway Park de Boston.

1998: El Poder Ejecutivo emite el decreto 246-98, mediante el cual condecora al expresidente Juan Bosch con la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, Placa de Oro.

2005: El Senado de la República declara al generalísimo Máximo Gómez como ciudadano ilustre de América, al cumplirse el centenario de su fallecimiento, e instituye el 17 de junio, fecha de su nacimiento, como Día de Máximo Gómez.

2013: El presidente estadounidense Barack Obama anuncia el nombramiento de James “Wally” Brewster como embajador de Estados Unidos en la República Dominicana.

2015: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, sugiere un boicot al turismo recreativo y de convenciones hacia la República Dominicana, como presión por la política migratoria dominicana respecto a nacionales haitianos.

2015: Una Corte de Apelación Federal en Estados Unidos anula una orden que obligaba al Estado dominicano y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a pagar más de US$50 millones a las empresas Sunland/Siglo XXI.

2016: Con la presencia del presidente Danilo Medina, es inaugurado el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, obra iniciada durante la gestión del fenecido alcalde Juan de los Santos.

2021: El Partido de la Liberación Dominicana demanda a la procuradora general Miriam Germán esclarecer una denuncia de presunto acoso laboral presentada por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

2022: Un avión de transporte civil de la aerolínea Red Air, procedente de la República Dominicana, se incendia tras realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más