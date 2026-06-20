“Amar también es soltar”: líderes dominicanos impulsan campaña contra la violencia hacia las mujeres

Más de 20 reconocidas figuras de la vida pública dominicana se unieron a la campaña nacional “Amar también es soltar”, una iniciativa que busca promover una reflexión entre los hombres sobre la manera en que enfrentan el amor, el rechazo, las rupturas sentimentales y las relaciones de pareja.

La propuesta, impulsada por el doctor Roberto Fulcar Encarnación, exministro de Educación y fundador del Instituto del Futuro, plantea un mensaje directo de hombre a hombre para promover relaciones afectivas más saludables, conscientes y libres de violencia.

La campaña procura contribuir a una transformación cultural frente a patrones que, durante años, han normalizado conductas de control, posesión, celos y violencia dentro de las relaciones sentimentales.

Una campaña para replantear la masculinidad

La iniciativa se inspira en los principios del modelo de Liderazgo Trascendente y del paradigma Educación para Vivir Mejor, promovidos por Fulcar, enfoques que destacan valores como la empatía, la convivencia pacífica, la responsabilidad personal y el respeto a la dignidad humana.

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Bajo esa visión, “Amar también es soltar” invita a cuestionar creencias que asocian el amor con control o dominio, y propone una masculinidad basada en el respeto, la libertad, el autocontrol y la responsabilidad emocional.

El mensaje central de la campaña resume esa apuesta: “La verdadera hombría respeta. El verdadero amor no daña. El verdadero amor no mata”.

Voces de distintos sectores unidas por una misma causa

Uno de los elementos más destacados de la campaña es la diversidad de las personalidades que participan en ella.

Entre los integrantes figuran periodistas y comunicadores como Pablo McKinney, José Rafael Sosa, Oscar Medina, Nelson Javier, conocido como El Cocodrilo; Anthony Marte, Elvin Castillo y Elías Cornelio.

También participan los presentadores de televisión Michael Miguel Holguín y Jochy Santos, así como los artistas Félix D’Oleo y Joe Veras.

La campaña cuenta además con el respaldo del humorista Raymond Pozo, y de líderes religiosos como monseñor Jesús Castro Marte, el pastor Fidel Lorenzo y el pastor Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE.

Participación de legisladores, empresarios y académicos

La iniciativa reúne, además, a representantes del ámbito político, empresarial y académico, entre ellos Julito Fulcar, senador por la provincia Peravia; Norberto Rodríguez, diputado de ultramar; Rafael Castillo, diputado por Santo Domingo Este; y Carlos Sánchez, diputado por el Distrito Nacional.

También participan el empresario Henry Veras y el académico Juan Zapata, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM.

La presencia de figuras con diferentes trayectorias políticas, religiosas y sociales refuerza el carácter plural de la campaña y plantea una coincidencia común: ninguna forma de violencia puede justificarse en nombre del amor.

Educación emocional como herramienta de prevención

Más allá de una producción audiovisual, “Amar también es soltar” busca abrir una conversación nacional sobre la importancia de la educación emocional y la construcción de relaciones sanas.

A través de mensajes directos a cámara, los participantes reflexionan sobre la necesidad de aprender a gestionar emociones como los celos, la frustración, el rechazo o la tristeza, sentimientos que pueden derivar en comportamientos dañinos cuando no son manejados de manera saludable.

La campaña enfatiza que ninguna ruptura sentimental, desacuerdo o decisión personal de una mujer puede convertirse en motivo para ejercer violencia física, psicológica o verbal.

Asimismo, promueve valores como la empatía, el autocontrol, la responsabilidad afectiva y el respeto a la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas y relaciones.

Un mensaje dirigido especialmente a los hombres

Según explicó Roberto Fulcar, la campaña nace de la necesidad de abrir un diálogo sincero entre hombres sobre conductas y creencias heredadas culturalmente que hoy requieren ser transformadas.

“Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones y comprender que amar implica respetar, incluso cuando las cosas no ocurren como deseamos. Ningún hombre tiene derecho a reaccionar con violencia porque una mujer decida terminar una relación o tomar un camino diferente. Amar también es respetar su libertad”, expresó.

Fulcar destacó además que la formación en inteligencia emocional debe comenzar desde la infancia, enseñando a niños y jóvenes valores como el respeto, la aceptación de las diferencias y la comprensión de que las mujeres tienen pleno derecho a decidir sobre sus propias vidas sin presiones, amenazas ni agresiones.

Una apuesta por una cultura de paz

La producción audiovisual presenta una estética sobria e intimista, diseñada para conectar con la conciencia individual y colectiva de quienes la observan.

Además, la campaña promueve el cuidado de la salud emocional masculina y la importancia de buscar apoyo profesional cuando sea necesario, rompiendo estereotipos que históricamente han asociado la masculinidad con el control, la imposición o la dominación.

Los organizadores consideran que este tipo de conversaciones son fundamentales para avanzar hacia una sociedad donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica.

La campaña será difundida a través de medios de comunicación, redes sociales, centros educativos, organizaciones comunitarias y plataformas digitales, con el propósito de llegar a distintos sectores del país y promover un mensaje claro: el amor verdadero no controla, no hiere y nunca justifica la violencia.

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