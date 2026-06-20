A poco más de un mes de que República Dominicana reciba a miles de atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la preparación de la delegación nacional enfrenta un obstáculo inesperado: los fondos destinados al Comité Olímpico Dominicano, COD, y a varias federaciones deportivas permanecen congelados por un embargo judicial derivado de un conflicto con organizaciones deportivas suspendidas.

El evento está previsto para iniciar el próximo 28 de julio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y marcará la tercera ocasión en que República Dominicana sea sede de la justa regional, tras las ediciones de 1974 y 1986.

La cita deportiva tiene un alto significado para el país, tanto por el reconocimiento internacional que representa como por la oportunidad de fortalecer vínculos con delegaciones de la región y proyectar la capacidad organizativa dominicana.

El conflicto judicial

Las cuentas bancarias del COD fueron embargadas como parte de un conflicto judicial iniciado en 2023, luego de que el organismo suspendiera a cinco federaciones deportivas: Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surf y Tiro de Precisión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Posteriormente, esas federaciones obtuvieron decisiones favorables ante los tribunales. Dentro del proceso, alegaron incumplimientos por parte del Comité Olímpico Dominicano.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la Suprema Corte de Justicia dispuso, mediante una resolución del 31 de marzo de 2026, que las cinco federaciones suspendidas fueran reincorporadas al COD con todos los derechos que les corresponden como miembros.

COD denuncia ilegalidad del embargo

El Comité Olímpico Dominicano denunció que la inmovilización de sus cuentas bancarias y las de otras nueve federaciones constituye una acción ilegal que pone en riesgo la preparación de la delegación dominicana que participará en los juegos.

Según el organismo olímpico, los daños y perjuicios ordenados por la corte aún no han sido liquidados, por lo que las federaciones demandantes no tendrían un crédito exigible que justifique el bloqueo de fondos.

“La Corte ordenó que los daños y perjuicios fuesen liquidados por estado ante la secretaría. Hasta el momento, esos daños no han sido liquidados. Por lo tanto, las federaciones demandantes no son dueñas de ningún crédito exigible, convirtiendo los bloqueos de las cuentas del COD y de otras nueve federaciones ajenas al conflicto en un acto completamente ilegal”, indicó la organización en un comunicado.

Riesgo para atletas y federaciones

El embargo podría afectar el cumplimiento de compromisos relacionados con la preparación de atletas, los gastos administrativos, el Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, PARNI, y las asignaciones económicas destinadas a las federaciones deportivas nacionales.

La situación genera preocupación debido a la cercanía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una competencia para la que el país busca llegar en condiciones óptimas tanto en materia organizativa como competitiva.

Mientras República Dominicana cuenta los días para inaugurar la justa regional, un conflicto judicial mantiene congelados fondos que, según el COD, resultan esenciales para garantizar la preparación de los atletas nacionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más