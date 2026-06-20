Turista estadounidense muere tras ser impactada por una yola mientras buceaba en Bahía de las Águilas

Una turista estadounidense murió este sábado tras ser impactada por una embarcación tipo yola mientras practicaba buceo en las aguas de Bahía de las Águilas, en la provincia Pedernales.

La víctima fue identificada como Gabriela Cartagena, de aproximadamente 20 años, quien resultó gravemente herida durante el accidente marítimo.

De acuerdo con informes preliminares, la joven se encontraba realizando actividades de buceo cuando fue alcanzada por una yola cuyo operador presuntamente se disponía a salir de la zona sin advertir que la turista estaba bajo el agua.

Fue trasladada al Hospital Dr. Elio Fiallo

Tras el incidente, Cartagena fue auxiliada por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que le brindó asistencia inicial y la trasladó al Hospital Dr. Elio Fiallo, en Pedernales.

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En el centro de salud recibió atenciones médicas debido a las graves lesiones sufridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció a causa de las heridas provocadas por el impacto.

Autoridades investigan el accidente

Las circunstancias en que ocurrió el accidente permanecen bajo investigación, mientras las autoridades procuran establecer las responsabilidades correspondientes.

El hecho ha causado consternación entre residentes, visitantes y prestadores de servicios turísticos de la zona, debido a que Bahía de las Águilas es uno de los destinos naturales más emblemáticos del país y recibe cada año a turistas nacionales y extranjeros interesados en actividades recreativas y ecoturísticas.

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